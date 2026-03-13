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„Essential“ serija 3,7 l, VIENAS PUODAS, ŽALIA

Nutraukta gamyba

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„Essential“ serija3,7 l, VIENAS PUODAS, ŽALIA

HD9100/50

„Essential“ serija 3,7 l, VIENAS PUODAS, ŽALIA

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

User Manual Airfryer HD9100

  • PDF fail., 40.2 MB
  • 13 March 2026

Spalvingas gaminio dizainas suteiks įkvėpimo virtuvėje. Dėl „RapidAir“ technologijos visada mėgausitės sveiku maistu, kurio išorė traški, o vidus – sultingas.

  • PDF fail.
  • 6 August 2026

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