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Nutraukta gamyba
Riebalų šalinimo technologija
„Rapid Air“ technologija
Juodas, 1,4 kg
+ 1 priedas
Dabar galite valgyti sveikesnius patiekalus ir pašalinti riebalų perteklių iš maisto. „Philips XXL“ yra vienintelis „Airfryer“ su riebalų šalinimo technologija, kuris atskiria ir surenka riebalų perteklių. Mėgaukitės visu skrudintos vištienos su traškia odele, minkšta mėsa, kurioje yra iki 50 % mažiau sočiųjų riebalų, skoniu.
Mėgaukitės sveikesniu keptu maistu – traškiu išorėje ir minkštu viduje – kuriame iki 90 % mažiau riebalų***. „Philips Airfryer XXL“ maistui kepti naudojamas karštas oras (vietoj aliejaus) ir truputis aliejaus arba kepama visai be aliejaus. „Philips Rapid Air“ sukuria 7 kartus greitesnį oro srautą, kad mėgautumėtės traškesniais patiekalais**** ir gardžiu skoniu.
„Philips Airfryer“ gaminiai veikia efektyviau, taupo laiką ir energiją bei paruošia skanius patiekalus suvartodami 70 % mažiau energijos ir 50 % greičiau už tradicinę orkaitę.*******
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Vaski4a
08/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Най-добрият помощник в кухнята
Premium HD9867 се превърна в основния ни уред за готвене. Зеленчуци, пиле, риба, наденички и т.н. Бързо, вкусно, здравословно!
Argumentai už
Бързо, здравословно и вкусно приготвяне на храна.
Argumentai prieš
Няма.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium HD9867/16 Airfryer XXL
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium HD9867/16 Airfryer XXL
⁴ Riebalų pašalinimas iš 3 nepdorotų vištienos ketvirčių, 180 °C 24 min.
Riebalų pašalinimas iš 3 šviežių vištų šlaunelių, 24 min. keptų 180 °C temperatūroje
Palyginti su šviežiomis bulvytėmis, paruoštomis įprastoje „Philips“ gruzdintuvėje
„Philips Rapid Air“ technologija 7 kartus padidina oro srauto greitį krepšelyje, palyginti su oro srauto greičiu „Philips Viva Airfryer“ su plokščiu dugnu
Talpa litrais reiškia visą keptuvo talpą
Receptų skaičius priklauso nuo šalies
Energijos sąnaudos gaminant vieną vištienos krūtinėlę (AF 160 °C be įkaitinimo) arba lašišos filė (200 °C be įkaitinimo), palyginti su A klasės orkaite. Vidutinės procentinės vertės, pagrįstos vidinėmis laboratorinėmis matavimo priemonėmis, naudojant HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 gaminius. Skirtingų gaminių rezultatai gali skirtis.
„Philips Rapid Air“ technologija 7 kartus padidina oro srauto greitį krepšelyje, palyginti su oro srauto greičiu „Philips Viva Airfryer“ su plokščiu dugnu