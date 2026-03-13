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„Premium“ „Airfryer XXL“
Nutraukta gamyba
Palaikymas
HD9765/40
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UK Declaration of Conformity - English (US)
EU Declaration of Conformity - English (US)
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Kaip naudoti „Philips AirFryer“ išankstinius nustatymus?
Kur yra „Philips Airfryer“ modelio ir serijos numeris?
Kur galiu rasti „Philips Airfryer“ skirtų receptų?
Kokią kepimo skardą galiu naudoti savo „Philips AirFryer“?
Ar „Philips Airfryer“ galima naudoti kepimo popierių ir foliją?
Tinka 6,2 l, 8,3 l ir 9 l „Airfryer“2 sluoksnių kepimo rinkinys
„Airfryer“ priedasKepimo rinkinys XXL
„Airfryer“ priedasKepsninės rinkinys XXL
„Philips Airfryer“ priedaiŠeimai skirto dydžio kepimo rinkinys
„Airfryer“ priedasPicų rinkinys XXL
„Airfryer“ priedasXXL vakarėlių meistro rinkinys
„Airfryer“ priedasLengvų užkandžių rinkinys XXL
Programėlė „Philips HomeID“ užsidarė arba sutriko
Programėlės „HomeID“ programų prietaisų sąraše nėra „Philips AirFryer“.
„Philips Airfryer“ kelia triukšmą
Su „Philips AirFryer“ paruoštos naminės bulvytės ne tokios, kaip tikėtasi
Iš gruzdintuvės „Philips Airfryer“ sklinda dūmai
Susisiekimas su „Philips“
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