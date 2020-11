Nepridegantis apatinis tinklelis su kokybiška nepridegančia danga

„Philips Airfryer“ turi unikalų „Variety“ gaminimo indą su „QuickClean“ dugnu, kuris padengtas nepridegančia danga, todėl jį nuvalysite vos per kelias sekundes, o ruošiamas maistas neprilips. Be to, dugną lengva nuimti, o jūs greitai bei kruopščiai išvalysite visus kraštelius ir kampelius. Dugną galima plauti po tekančiu vandeniu arba indaplovėje!