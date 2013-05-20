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Nutraukta gamyba

SalonDryPlaukų džiovintuvas

HP4940/00

5
| (7) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Puikūs rezultatai kad ir kur eitumėte
Neišeikite iš namų be šio plaukų džiovintuvo. Kelioninis „SalonDry“ yra toks mažas, kad tilps į bet kokį kelioninį krepšį. Šis sulankstomas, paprastas naudoti, bet 1600 W galios prietaisas turėtų būti kiekvienos kelionės daiktų sąrašo viršuje.
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„SalonDry“ kelioninis plaukų džiovintuvas

Puikūs rezultatai kad ir kur eitumėte

  • 1600 V

  • Sulenkiamas

  • Universali įtampa

  • Kelioninis krepšelis

1600 W švelniam džiovinimui

1600 W švelniam džiovinimui

Šis 1600 W plaukų džiovintuvas sukuria optimalią oro srovę ir džiovinimo jėgą, todėl kasdien džiaugsitės puikiais rezultatais.

Trys patogūs nustatymai didesnei kontrolei

Trys patogūs nustatymai didesnei kontrolei

Norėdami džiaugtis galutiniu rezultatu, paprastai nustatykite norimą greitį ir temperatūrą. Trys lankstūs nustatymai sukuria kruopštų ir nuostabų stilių.

Sulankstoma rankena skirta lengvai transportuoti

Sulankstoma rankena skirta lengvai transportuoti

Šio plaukų džiovintuvo rankena sulankstoma, todėl mažą ir kompaktišką plaukų džiovintuvą galima lengvai supakuoti ir visada turėti su savimi.

Techninės savybės

Dažnai užduodami klausimai

Vadovai ir dokumentacija

Naudotojo vadovas

  • PDF fail., 348.8 kB
  • 15 April 2022

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