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Nutraukta gamyba
1600 V
Sulenkiamas
Universali įtampa
Kelioninis krepšelis
Šis 1600 W plaukų džiovintuvas sukuria optimalią oro srovę ir džiovinimo jėgą, todėl kasdien džiaugsitės puikiais rezultatais.
Norėdami džiaugtis galutiniu rezultatu, paprastai nustatykite norimą greitį ir temperatūrą. Trys lankstūs nustatymai sukuria kruopštų ir nuostabų stilių.
Šio plaukų džiovintuvo rankena sulankstoma, todėl mažą ir kompaktišką plaukų džiovintuvą galima lengvai supakuoti ir visada turėti su savimi.