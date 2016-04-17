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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
300 W
5 greičiai
Siauras plaktuvėlis
Galingas 300 W variklis – idealiai suplakti, sumaišyti ir minkyti
Numatyti 5 greičiai ir turbofunkcija įvairiausiems receptams
Komplekte yra nerūdijančiojo plieno siauri plaktuvėliai ir tešlos kabliai.
4.9
iš 5
27
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
MagdaSz73
17/04/2016
Polska
Dobry produkt
Mikser firmy Philips posiada silnik o mocy 300 W, który zapewnia doskonałe rezultaty przy minimalnym wysiłku — zarówno podczas zagniatania ciasta, jak i miksowania składników lub ich ubijania. 5 ustawień prędkości oraz funkcja turbo doskonale sprawdzają się podczas przygotowywania różnorodnych przepisów.Zacisk do przewodu zasilającego umożliwiający jego złożenie i uporządkowane przechowywanie. Myślę, że jest to fajny sprzęt a przy tym nie zajmuje dużo miejsca.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Mikser z kolekcji Daily HR1453/00
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Mikser z kolekcji Daily HR1453/00
AnikaT
06/04/2016
Polska
Produkt który powinien być w każdej kuchni.
Mikser Philips HR1459/00 bardzo solidny, posiada 5 prędkości, funkcjonalny, poręczny, cicho pracuje, dobrze wykonany i ma dużą moc silnika 300 W. Wygodny w użyciu i łatwy w utrzymaniu czystości. W zestawie końcówki do ubijania piany i wyrabiania ciasta wykonane ze stali szlachetnej. Bardzo dobrze radzi sobie w mojej kuchni jestem z niego bardzo zadowolona.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Mikser z kolekcji Daily HR1453/00
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Mikser z kolekcji Daily HR1453/00
jakatyw
06/09/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Miksera HR1459/00 ten produkt odpowiada moim wymaganiom
Pozytywna w całości. Jest bardzo poręczny i prosty w obsłudze.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Mikser z kolekcji Daily HR1453/00
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Mikser z kolekcji Daily HR1453/00