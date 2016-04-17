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  • Tobulai plaka ir maišo
  • Tobulai plaka ir maišo
  • Tobulai plaka ir maišo
  • Tobulai plaka ir maišo
  • Tobulai plaka ir maišo
  • Tobulai plaka ir maišo
  • Tobulai plaka ir maišo
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  • Tobulai plaka ir maišo
  • Tobulai plaka ir maišo
  • Tobulai plaka ir maišo
  • Tobulai plaka ir maišo
  • Tobulai plaka ir maišo
  • Tobulai plaka ir maišo

Nutraukta gamyba

„Daily“ kolekcijaPlaktuvas

HR1459/00

4.9
| (27) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Tobulai plaka ir maišo
Naudodami „Philips“ plaktuvą su galingu 300 W varikliu produktus suminkysite, sumaišysite arba išplaksite be jokio vargo. Be to, ruošdami patiekalus galėsite naudoti papildomą valdiklį su 5 specialiais greičio nustatymais.
Peržiūrėti visas naudas

Skirta skaniems, namie gamintiems desertams ir tortams

Tobulai plaka ir maišo

  • 300 W

  • 5 greičiai

  • Siauras plaktuvėlis

Galingas 300 W variklis

Galingas 300 W variklis

Galingas 300 W variklis – idealiai suplakti, sumaišyti ir minkyti

5 greičiai ir turbofunkcija įvairiausiems receptams

5 greičiai ir turbofunkcija įvairiausiems receptams

Numatyti 5 greičiai ir turbofunkcija įvairiausiems receptams

Nerūdijančio plieno siauri plaktuvėliai ir tešlos kabliai

Nerūdijančio plieno siauri plaktuvėliai ir tešlos kabliai

Komplekte yra nerūdijančiojo plieno siauri plaktuvėliai ir tešlos kabliai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

27

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

17/04/2016

Polska

Polska

Dobry produkt

Mikser firmy Philips posiada silnik o mocy 300 W, który zapewnia doskonałe rezultaty przy minimalnym wysiłku — zarówno podczas zagniatania ciasta, jak i miksowania składników lub ich ubijania. 5 ustawień prędkości oraz funkcja turbo doskonale sprawdzają się podczas przygotowywania różnorodnych przepisów.Zacisk do przewodu zasilającego umożliwiający jego złożenie i uporządkowane przechowywanie. Myślę, że jest to fajny sprzęt a przy tym nie zajmuje dużo miejsca.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Mikser z kolekcji Daily HR1453/00

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Mikser z kolekcji Daily HR1453/00

06/04/2016

Polska

Polska

Produkt który powinien być w każdej kuchni.

Mikser Philips HR1459/00 bardzo solidny, posiada 5 prędkości, funkcjonalny, poręczny, cicho pracuje, dobrze wykonany i ma dużą moc silnika 300 W. Wygodny w użyciu i łatwy w utrzymaniu czystości. W zestawie końcówki do ubijania piany i wyrabiania ciasta wykonane ze stali szlachetnej. Bardzo dobrze radzi sobie w mojej kuchni jestem z niego bardzo zadowolona.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Mikser z kolekcji Daily HR1453/00

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Mikser z kolekcji Daily HR1453/00

06/09/2015

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Miksera HR1459/00 ten produkt odpowiada moim wymaganiom

Pozytywna w całości. Jest bardzo poręczny i prosty w obsłudze.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Mikser z kolekcji Daily HR1453/00

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Mikser z kolekcji Daily HR1453/00

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