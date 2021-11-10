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Nutraukta gamyba
750 W
Kompaktiškas „trys viename“ rinkinys
2,1 l dubuo
Priedai 28+ funkcijoms
Šiame „Philips“ virtuvės kombaine įrengtas galingas 2 greičių variklis su pulsavimo funkcija suteikia galimybę greitai ir patogiai paruošti visus mėgstamus patiekalus.
„PowerChop“ technologija – tai ašmenų formos, pjovimo kampo ir vidinio indo derinys, leidžiantis puikiausiai supjaustyti tiek minkštus, tiek kietus produktus. Be to, juo lengvai paruošite tyres ir sumaišysite pyragų tešlą!
Priedai, kuriuos galite plauti indaplovėje: minkymo įrankis tešlai maišyti ir minkyti; nerūdijančiojo plieno smulkinimo peiliukas mėsai ir daržovėms ruošti; įvairūs diskiniai priedai, kuriais galima smulkinti ir trinti; tvirtas maišytuvas su 1 l indeliu maišymui ir smulkinimui; plakimo diskas, kurį naudodami galite ruošti tokius patiekalus kaip plakta grietinėle ir majonezas; kapoklis, kuriuo galite sumalti kavos pupeles
4.9
iš 5
27
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Робі
10/11/2021
Україна
Цей виріб має бути в кожному домі!
Цей комбайн нам порадила продавець у магазині. Вдячна їй від усього серця. Дуже багатофункціональний. Дуже простий і у використанні. Ціна невелика. Витримує приготування наших веганських десертів. Вистачає потужності навіть при досить великих навантаженнях. Тепер на деруни не тремо. Це робить комбайн. Смузі, змелювання приправ, шинкування і багато іншого. Це чудо техніка. Працює не один рік, ні разу не ламалася!!
Argumentai už
Все, що вона може і робить!
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7761/00 Food processor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7761/00 Food processor
Anna_Step
26/10/2021
Україна
Працює вже більше 4 років
Дуже зручний і фунціональний комбайн. В ньому є все, що потрібно для повсякденного приготування. Не займає багато місця, надійний у використанні. Найбільше всього використовуємо насадки для подрібнення, змішування, різні види терки. Також є можливість помолоти кавові зена або інш.продукти. Це вже другий комбайн Philps за багато років у нашій сім'ї.
Argumentai už
Зручний, багатофункціональний.
Argumentai prieš
немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7761/00 Food processor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7761/00 Food processor
Волошка
28/07/2020
Україна
Кухонний комбайн.
Виріб має багато функцій,насадок.Користуюся ним вже більше трьох років. Поки що без ремонту.Надіюся що ще довго прослужить В принципі я покупкою задоволена.Рекомендую.
Argumentai už
багато насадок,функцій.
Argumentai prieš
нема
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7761/00 Food processor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7761/00 Food processor