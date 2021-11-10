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  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų

Nutraukta gamyba

Viva CollectionVirtuvinis kombainas

HR7761/00

4.9
| (27) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
Virtuvės kombaino kompaktišką „trys viename“ rinkinį sudaro 2,1 l talpos (1,5 l darbinė talpa) indas, maišytuvas ir smulkinimo indelis. Be to, jame įmontuoti 5 nerūdijančiojo plieno įdėklai, todėl galėsite be vargo kurti pačius įvairiausius mėgstamus receptus.
Peržiūrėti visas naudas

Kepkite namin. pyrag., apkepus, ruoškite mišrain. ir dar daugiau

Daugybė receptų, mažiausiai pastangų

  • 750 W

  • Kompaktiškas „trys viename“ rinkinys

  • 2,1 l dubuo

  • Priedai 28+ funkcijoms

750 W variklis galingam apdorojimui

750 W variklis galingam apdorojimui

Šiame „Philips“ virtuvės kombaine įrengtas galingas 2 greičių variklis su pulsavimo funkcija suteikia galimybę greitai ir patogiai paruošti visus mėgstamus patiekalus.

„PowerChop“ technologija – tobulai supjaustyti produktai

„PowerChop“ technologija – tobulai supjaustyti produktai

„PowerChop“ technologija – tai ašmenų formos, pjovimo kampo ir vidinio indo derinys, leidžiantis puikiausiai supjaustyti tiek minkštus, tiek kietus produktus. Be to, juo lengvai paruošite tyres ir sumaišysite pyragų tešlą!

Priedai, su kuriais lengvai atliksite daugiau kaip 28 funkcijas

Priedai, su kuriais lengvai atliksite daugiau kaip 28 funkcijas

Priedai, kuriuos galite plauti indaplovėje: minkymo įrankis tešlai maišyti ir minkyti; nerūdijančiojo plieno smulkinimo peiliukas mėsai ir daržovėms ruošti; įvairūs diskiniai priedai, kuriais galima smulkinti ir trinti; tvirtas maišytuvas su 1 l indeliu maišymui ir smulkinimui; plakimo diskas, kurį naudodami galite ruošti tokius patiekalus kaip plakta grietinėle ir majonezas; kapoklis, kuriuo galite sumalti kavos pupeles

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

27

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

10/11/2021

Україна

Україна

Цей виріб має бути в кожному домі!

Цей комбайн нам порадила продавець у магазині. Вдячна їй від усього серця. Дуже багатофункціональний. Дуже простий і у використанні. Ціна невелика. Витримує приготування наших веганських десертів. Вистачає потужності навіть при досить великих навантаженнях. Тепер на деруни не тремо. Це робить комбайн. Смузі, змелювання приправ, шинкування і багато іншого. Це чудо техніка. Працює не один рік, ні разу не ламалася!!

Argumentai už

Все, що вона може і робить!

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7761/00 Food processor

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7761/00 Food processor

26/10/2021

Україна

Україна

Працює вже більше 4 років

Дуже зручний і фунціональний комбайн. В ньому є все, що потрібно для повсякденного приготування. Не займає багато місця, надійний у використанні. Найбільше всього використовуємо насадки для подрібнення, змішування, різні види терки. Також є можливість помолоти кавові зена або інш.продукти. Це вже другий комбайн Philps за багато років у нашій сім'ї.

Argumentai už

Зручний, багатофункціональний.

Argumentai prieš

немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7761/00 Food processor

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7761/00 Food processor

28/07/2020

Україна

Україна

Кухонний комбайн.

Виріб має багато функцій,насадок.Користуюся ним вже більше трьох років. Поки що без ремонту.Надіюся що ще довго прослужить В принципі я покупкою задоволена.Рекомендую.

Argumentai už

багато насадок,функцій.

Argumentai prieš

нема

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7761/00 Food processor

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7761/00 Food processor

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