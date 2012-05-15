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Naudokitės kino salės jėga namuose! Galingi garsiakalbiai su žemo dažnio invertoriais ir didelės raiškos „HDMI 1080p“ iš esmės pakeičia namų pramogas
HDMI 1080p
Integruotas „Dolby Digital“ dekoderis panaikina išorinio dekoderio poreikį, apdorodamas visus šešis garso informacijos kanalus ir suteikdamas erdvinio garso ir natūralios aplinkos potyrį bei dinaminę realybę. „Dolby Pro Logic II“ siūlo penkių kanalų aplinkos apdorojimo bet kokiais stereo šaltiniais kanalus.
4.3
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
BePo
15/05/2012
Polska
idealne rozwiązanie dla małych pomieszczeń
Bardzo dobra jakość dźwięku i obrazu. Zestaw łatwy w obsłudze, idealny do niedużych pomieszczeń.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
zbys156
10/11/2013
Polska
Funkcje produktu bardzo łatwe w obsłudze
Produkt wykonany bardzo estetycznie,wielkość głośników bardzo zadowalająca,bardzo przydatna w ich umiejscowieniu.Jeśli chodzi o mnie to brak mi na wyświetlaczu zegara.Moc poniżej wartości podanej w opisie.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
stefan9
08/11/2013
Polska
JEST DOBRY
Urządzenie jest Dobre szkoda że są czasem problemy z odtworzeniem podstawowych formatów divix lub xvid
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1