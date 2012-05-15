GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Gaminio nuotrauka iš priekio, viršaus, kairės
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Gaminio nuotrauka iš priekio, viršaus, kairės
  • Gaminio nuotrauka iš priekio

Nutraukta gamyba

5.1 namų kinas

HTS3520/12

4.3

| (4) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Sužavėti garsų

Naudokitės kino salės jėga namuose! Galingi garsiakalbiai su žemo dažnio invertoriais ir didelės raiškos „HDMI 1080p“ iš esmės pakeičia namų pramogas

Peržiūrėti visas naudas

Galingas kino salės garsas su sodriais žemais dažniais

Sužavėti garsų

  • HDMI 1080p

Galingi garsiakalbiai su žemų dažnių vamzdeliais puikiam garsui

Galingi garsiakalbiai su žemų dažnių vamzdeliais puikiam garsui

„Dolby Digital“ ir „Pro Logic II“ erdvinis garsas

„Dolby Digital“ ir „Pro Logic II“ erdvinis garsas

Integruotas „Dolby Digital“ dekoderis panaikina išorinio dekoderio poreikį, apdorodamas visus šešis garso informacijos kanalus ir suteikdamas erdvinio garso ir natūralios aplinkos potyrį bei dinaminę realybę. „Dolby Pro Logic II“ siūlo penkių kanalų aplinkos apdorojimo bet kokiais stereo šaltiniais kanalus.

600W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

600W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.3

iš 5

4

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

idealne rozwiązanie dla małych pomieszczeń

Bardzo dobra jakość dźwięku i obrazu. Zestaw łatwy w obsłudze, idealny do niedużych pomieszczeń.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

10/11/2013

Polska

Polska

Funkcje produktu bardzo łatwe w obsłudze

Produkt wykonany bardzo estetycznie,wielkość głośników bardzo zadowalająca,bardzo przydatna w ich umiejscowieniu.Jeśli chodzi o mnie to brak mi na wyświetlaczu zegara.Moc poniżej wartości podanej w opisie.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

08/11/2013

Polska

Polska

JEST DOBRY

Urządzenie jest Dobre szkoda że są czasem problemy z odtworzeniem podstawowych formatów divix lub xvid

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.