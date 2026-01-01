HX4033/27
Būtina priežiūra sveikiems dantims ir dantenoms
Lengvai pereikite prie dantų valymo elektriniu šepetėliu su „Philips Sonicare 3000 Series“. Pašalinkite iki 5 kartų daugiau apnašų nei su paprastu dantų šepetėliuPeržiūrėti visus privalumus
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Šis elektrinis dantų šepetėlis komplektuojamas su mūsų W šepetėlio galvute. Jos tankūs šereliai pašalina iki 5 kartų daugiau apnašų, o visa burna tampa gaiviai švari.
Dantų šepetėliai „Philips Sonicare“ valo švelniai, bet efektyviai, o dantis ir dantenas prižiūri iki 31 tūkst. šerelių judesių. „Sonicare Fluid Action“ palaiko šerelius, kad šie valytų, skystį nukreipdami giliai tarp dantų ir palei dantenų liniją.
Dažnai dantys valomi spaudžiant per stipriai, todėl šis „Philips Sonicare“ dantų šepetėlis turi slėgio jutiklį su haptiniu grįžtamuoju ryšiu, kuris nustato pernelyg didelį spaudimą. Jei valote dantis per stipriai, šepetėlis apie tai praneš švelniu vibravimu, primindamas, kad reikia sumažinti spaudimą, kad dantenos būtų apsaugotos.
Mėgaukitės maloniu valymu pasirinkę vieną iš 3 intensyvumo nuostatų. Rinkitės aukštą, vidutinį arba žemą. Nesvarbu, ar norite valyti energingiau, ar sutelkti dėmesį į tam tikrą sritį – galite tai padaryti.
„Sonicare“ programa „Easy-start“ skirta pradedantiesiems valyti dantis elektriniu šepetėliu. Programa suteikia galimybę per pirmuosius 14 valymų laipsniškai ir švelniai didinti valymo galią.
Pasinaudokite „Sonicare“ valymo laikmačiais ir pagerinkite savo seanso laiką. Kas 30 sekundžių „BrushPacer“ paragins jus išvalyti naują vietą. Po 2 minučių „SmartTimer“ parodys, kad seansas baigtas.
Vieną kartą visiškai įkrovus šepetėlį, galėsite iki 14 dienų reguliariai juo valytis, todėl dantų valymo rutina taps dar patogesnė.
