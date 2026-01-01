HX9004/87
Šepetėlio galvutė kasdieniam valymui
Pasiekite tarpdančiuose susikaupusias pasislėpusias apnašas su šia „Philips Sonicare“ keičiamąja „InterCare“ šepetėlio galvute. Puikiam kasdieniam valymui.Peržiūrėti visus privalumus
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Mūsų „InterCare“ šepetėlio galvutė naudoja ypač ilgus šerelius, padedančius pašalinti iki 3 kartų daugiau apnašų** iš tarpdančių ir sunkiai pasiekiamų vietų.
Dantų šepetėliai „Philips Sonicare“ valo švelniai, bet efektyviai, o dantimis ir dantenomis rūpinasi iki 62 tūkst. šerelių judesių. „Sonicare Fluid Action“ palaiko šerelius, kad šie valytų, skystį nukreipdami giliai tarp dantų ir palei dantenas.
Visos „Philips Sonicare“ šepetėlių galvutės kruopščiai sukurtos ir kliniškai išbandytos. Todėl galite būti tikri, kad jos atitinka aukščiausius kokybės, saugumo ir veiksmingumo standartus.
Ar žinojote, kad po trijų mėnesių šepetėlių galvutės tampa mažiau veiksmingos? Odontologai rekomenduoja reguliariai keisti šepetėlio galvutę, todėl „Philips Sonicare“ dantų šepetėliuose įdiegta „BrushSync“ technologija. Ji stebi, kaip dažnai ir kaip stipriai valote dantis, ir primena, kad reikia pakeisti šepetėlio galvutę, kai ateis laikas tą padaryti.
Ši šepetėlio galvutė suderinama su visais „Philips Sonicare“ elektriniais dantų šepetėliais.*** Tiesiog įstatykite ją arba nuimkite, kai reikia pakeisti ir išvalyti.
Siekiame sumažinti iškastinio kuro plastiko naudojimą savo produktuose. Štai kodėl 70 % plastiko, naudojamo šioje šepetėlio galvutėje, yra biologinės kilmės.*
Visos mūsų šepetėlių galvutės yra popierinėse pakuotėse, kurias galima perdirbti ten, kur tuo užsiima atitinkamos įstaigos.
