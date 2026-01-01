Paieškos terminai

    Philips Sonicare I InterCare 6 dalių šepetėlių galvučių pakuotė

    HX9006/87

    Šepetėlio galvutė kasdieniam valymui

    Pasiekite tarpdančiuose susikaupusias pasislėpusias apnašas su šia „Philips Sonicare“ keičiamąja „InterCare“ šepetėlio galvute. Puikiam kasdieniam valymui.

    Pasieksite gilias ertmes, esančias tarp dantų

    • Pasieksite gilias ertmes, esančias tarp dantų
    • Vidutinio minkštumo
    • 70 % biologinės kilmės plastiko*
    Gilus valymas tarpdančiuose ir sunkiai pasiekiamose vietose

    Gilus valymas tarpdančiuose ir sunkiai pasiekiamose vietose

    Mūsų „InterCare“ šepetėlio galvutė naudoja ypač ilgus šerelius, padedančius pašalinti iki 3 kartų daugiau apnašų** iš tarpdančių ir sunkiai pasiekiamų vietų.

    Sonicare Fluid Action

    Sonicare Fluid Action

    Dantų šepetėliai „Philips Sonicare“ valo švelniai, bet efektyviai, o dantimis ir dantenomis rūpinasi iki 62 tūkst. šerelių judesių. „Sonicare Fluid Action“ palaiko šerelius, kad šie valytų, skystį nukreipdami giliai tarp dantų ir palei dantenas.

    Įrodyta, kad užtikrina veiksmingą burnos ertmės priežiūrą

    Įrodyta, kad užtikrina veiksmingą burnos ertmės priežiūrą

    Visos „Philips Sonicare“ šepetėlių galvutės kruopščiai sukurtos ir kliniškai išbandytos. Todėl galite būti tikri, kad jos atitinka aukščiausius kokybės, saugumo ir veiksmingumo standartus.

    Nepamirkite valyti dantų su „BrushSync“ priminimais

    Nepamirkite valyti dantų su „BrushSync“ priminimais

    Ar žinojote, kad po trijų mėnesių šepetėlių galvutės tampa mažiau veiksmingos? Odontologai rekomenduoja reguliariai keisti šepetėlio galvutę, todėl „Philips Sonicare“ dantų šepetėliuose įdiegta „BrushSync“ technologija. Ji stebi, kaip dažnai ir kaip stipriai valote dantis, ir primena, kad reikia pakeisti šepetėlio galvutę, kai ateis laikas tą padaryti.

    Tinka visoms „Philips Sonicare“ įstatomoms rankenėlėms

    Tinka visoms „Philips Sonicare“ įstatomoms rankenėlėms

    Ši šepetėlio galvutė suderinama su visais „Philips Sonicare“ elektriniais dantų šepetėliais.*** Tiesiog įstatykite ją arba nuimkite, kai reikia pakeisti ir išvalyti.

    Pagaminta iš 70 proc. biologinio plastiko

    Pagaminta iš 70 proc. biologinio plastiko

    Siekiame sumažinti iškastinio kuro plastiko naudojimą savo produktuose. Štai kodėl 70 % plastiko, naudojamo šioje šepetėlio galvutėje, yra biologinės kilmės.*

    Perdirbama popieriaus pagrindo pakuotė

    Perdirbama popieriaus pagrindo pakuotė

    Visos mūsų šepetėlių galvutės yra popierinėse pakuotėse, kurias galima perdirbti ten, kur tuo užsiima atitinkamos įstaigos.

    Techninės savybės

    • Dizainas ir apdaila

      Standūs šereliai
      Vidutinio minkštumo
      Spalva
      Balta
      Primenantys šereliai
      Blunkanti mėlyna šerelių spalva
      Dydis
      Įprastas
      Išmanus šepetėlio galvutės atpažinimas
      Taip

    • Suderinamumas

      Šepetėlio galvutės sistema
      Įstatoma
      Netinka
      „Philips One“
      Suderinami dantų šepetėliai
      „Philips Sonicare“

    • Pridėti priedai

      Šepetėlių galvutės
      6 „I Intercare“

    • Kokybė ir funkcionalumas

      Pakeitimas
      Kas 3 mėnesius
      Patikrintas,
      kad būtų naudojamas optimaliau
      Privalumas
      Apnašų pašalinimas

