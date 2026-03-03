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Nutraukta gamyba
MCD388/12
Belaidžio ryšio žemųjų dažnių kolonėlė
montuojama prie sienos
„Philips“ grotuvas yra suderinamas su dauguma DVD ir CD diskų rinkoje. DVD, „DivX®“, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) ir „Picture CD“ – visus galima leisti grotuve. SVCD („Super VideoCD“) kokybė yra daug geresnė nei VCD ir siūlo ryškesnius vaizdus nei VCD dėl aukštesnės skiriamosios gebos. Kadangi palaikomas „DivX®“, galite mėgautis „DivX®“ formato vaizdo įrašais. „DivX®“ medijos formatas yra MPEG4 paremta vaizdo glaudinimo technologija, kuri leidžia saugoti didesnius failus: filmus, anonsus ir muzikinius klipus CD-R/RW ir DVD įrašomų diskų laikmenose.
Skaitmeninis belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis yra optimizuotas atkurti bosų dažnius. Rezultatas – galingas sodrių bosų atkūrimas su minimaliais iškraipymais.
Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš anksto nustatyti „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir „Classic“ valdymą, kurį galite naudoti įvairių muzikos stilių dažnių optimizavimui. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir derinant grojamos muzikos tipą.
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