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Nutraukta gamyba

Plona DVD mikrosistema

MCD388/12

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Mėgaukitės dar neregėtos kokybės garsu ir vaizdo įrašais, naudodamiesi šia prie sienos tvirtinama „Philips Sleek Micro“ sistema. Galima leisti įrašų perklausą iš įvairių šaltinių. Didelės raiškos multimedijos sąsaja (HDMI) paryškina vaizdus.
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Jūsų namams tinkamas garsas

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  • Belaidžio ryšio žemųjų dažnių kolonėlė

  • montuojama prie sienos

Leiskite DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ir Picture CD

Leiskite DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ir Picture CD

„Philips“ grotuvas yra suderinamas su dauguma DVD ir CD diskų rinkoje. DVD, „DivX®“, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) ir „Picture CD“ – visus galima leisti grotuve. SVCD („Super VideoCD“) kokybė yra daug geresnė nei VCD ir siūlo ryškesnius vaizdus nei VCD dėl aukštesnės skiriamosios gebos. Kadangi palaikomas „DivX®“, galite mėgautis „DivX®“ formato vaizdo įrašais. „DivX®“ medijos formatas yra MPEG4 paremta vaizdo glaudinimo technologija, kuri leidžia saugoti didesnius failus: filmus, anonsus ir muzikinius klipus CD-R/RW ir DVD įrašomų diskų laikmenose.

Skaitmeninis belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis perteikia galingus bosus

Skaitmeninis belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis perteikia galingus bosus

Skaitmeninis belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis yra optimizuotas atkurti bosų dažnius. Rezultatas – galingas sodrių bosų atkūrimas su minimaliais iškraipymais.

Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš anksto nustatyti „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir „Classic“ valdymą, kurį galite naudoti įvairių muzikos stilių dažnių optimizavimui. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir derinant grojamos muzikos tipą.

Techninės savybės

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