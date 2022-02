Veikia su namų plačiajuosčiu ryšiu ir Wi-Fi maršrutizatoriumi

Jūsų „Philips Hi-Fi“ sistema turi eterneto jungtį, leidžiančia prijungti interneto jungtį per DHCP. Be to, sistema yra sertifikuota B/G Wi-Fi, todėl yra suderinama su bet kokiais sertifikuotais B/G Wi-Fi maršrutizatoriais rinkoje. Paprasta ir patogu, šios sistemos turi vieno paspaudimo Wi-Fi apsaugotus nustatymus, užtikrinančius saugią Wi-Fi jungtį per kelias sekundes.