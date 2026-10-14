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MCM103B/12
Sužavėti garsų
Klausykitės savo mėgiamų kompaktinių diskų taip, kaip tik norite. „Philips Cube Micro“ muzikos sistema leidžia atkurti kompaktinius diskus ir kt., taip pat joje yra „USB Direct“ funkcija, kad galėtumėte klausyti muzikos judėdami. Kompaktiškas dizainas tinka bet kokioje erdvėje ir bet kokiam gyvenimo stiliui.
Ši „Philips“ muzikos sistema turi 10 W RMS bendros išvesties galią. RMS (angl. „Root Mean Square“) yra tipinis garso galios matavimo vienetas arba vatais matuojama elektros energija, kuri yra perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamo garso galią. Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.
Kompaktiškas dizainas dera bet kokioje erdvėje ir bet kokiam gyvenimo stiliui. Dėl savo glotnaus dizaino ir dydžio kompaktiškas prietaisas puikiai dera kambaryje .
Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite mėgautis patogia ir malonia prieiga prie daugiau skaitmeninės muzikos įrašų naudodamiesi integruotu „USB Direct“.
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