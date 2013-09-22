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Nutraukta gamyba

Daili garso mikrosistema

MCM233/12

4.3

| (7) Atsiliepimai | 86% Rekomenduoja šį gaminį

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Ši plokščia ant sienos tvirtinama „Philips MCM233/12“ muzikos mikrosistema tiks prie bet kokio interjero. Mėgaukitės muzika iš savo kompaktinių diskų arba prijunkite savo nešiojamąjį grotuvą prie „USB Direct“ arba „MP3 Link“ ir klausykitės muzikos.

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Jūsų namams tinkama garso sistema

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  • 20 W

Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš anksto nustatyti „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir „Classic“ valdymą, kurį galite naudoti įvairių muzikos stilių dažnių optimizavimui. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir derinant grojamos muzikos tipą.

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas

Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

20W RMS bendra išvesties galia

20W RMS bendra išvesties galia

Ši sistema turi 20W RMS bendros išvesties galią. RMS („Root Mean Square“) yra tipinis garso galios matavimo vienetas arba vatais matuojama elektros energija, kuri yra perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamo garso galią. Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.3

iš 5

7

Atsiliepimai

86%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

22/09/2013

Polska

Polska

najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi

najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi, mogła byc głośniejssza, ake na tak kompaktowy wyglad może byc.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM233 Elegancka mikrowieża

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM233 Elegancka mikrowieża

09/12/2012

Polska

Polska

Stylowy funkcjonalny produkt

Moc i jakość dźwieku adekwatne do gabarytu. Łatwy w obsłudze

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM233 Elegancka mikrowieża

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM233 Elegancka mikrowieża

02/07/2016

Česká republika

Česká republika

Výborný a krásný výrobek

Výborný a krásný výrobek Spolehlivý Dobře přenosný

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM233 Úhledný hudební mikrosystém

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM233 Úhledný hudební mikrosystém

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