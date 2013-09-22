30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Sužavėti garsų
Ši plokščia ant sienos tvirtinama „Philips MCM233/12“ muzikos mikrosistema tiks prie bet kokio interjero. Mėgaukitės muzika iš savo kompaktinių diskų arba prijunkite savo nešiojamąjį grotuvą prie „USB Direct“ arba „MP3 Link“ ir klausykitės muzikos.
20 W
Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš anksto nustatyti „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir „Classic“ valdymą, kurį galite naudoti įvairių muzikos stilių dažnių optimizavimui. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir derinant grojamos muzikos tipą.
Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.
Ši sistema turi 20W RMS bendros išvesties galią. RMS („Root Mean Square“) yra tipinis garso galios matavimo vienetas arba vatais matuojama elektros energija, kuri yra perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamo garso galią. Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.
4.3
iš 5
7
Atsiliepimai
86%
Rekomenduoja šį gaminį
kamilwr
22/09/2013
Polska
najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi
najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi, mogła byc głośniejssza, ake na tak kompaktowy wyglad może byc.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM233 Elegancka mikrowieża
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM233 Elegancka mikrowieża
bartpyt
09/12/2012
Polska
Stylowy funkcjonalny produkt
Moc i jakość dźwieku adekwatne do gabarytu. Łatwy w obsłudze
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM233 Elegancka mikrowieża
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM233 Elegancka mikrowieża
Tomas2
02/07/2016
Česká republika
Výborný a krásný výrobek
Výborný a krásný výrobek Spolehlivý Dobře přenosný
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM233 Úhledný hudební mikrosystém
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM233 Úhledný hudební mikrosystém