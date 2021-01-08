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Nutraukta gamyba

Puiki muzikos mikrosistema

MCM277/12

4.5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

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Modernumas, pažanga, unikalios technologijos ir stilius jums tikrai patiks. Prabangi aptakaus dizaino „Philips“ muzikos mikrosistema, išsiskiria dinaminėmis garso savybėmis ir turi MP3 / WMA-CD ir „USB Direct“ atkūrimo funkcijas. Ją galima montuoti prie sienos.

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  • montuojama prie sienos

10W RMS bendra išvesties galia

10W RMS bendra išvesties galia

Ši „Philips“ muzikos sistema turi 10 W RMS bendros išvesties galią. RMS (angl. „Root Mean Square“) yra tipinis garso galios matavimo vienetas arba vatais matuojama elektros energija, kuri yra perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamo garso galią. Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.

Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus

Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus

Garso įrašų glaudinimo technologija leidžia didžiulius skaitmeninės muzikos failus sumažinti iki 10 kartų nepabloginant garso kokybės. MP3 arba WMA yra du glaudinimo formatai, kuriuos naudojant skaitmenine muzika galima mėgautis „Philips“ grotuvu. Atsisiųskite MP3 arba WMA dainas iš įgaliotųjų muzikos svetainių internete arba kurkite savo MP3 arba WMA muzikos failus nukopijuodami CD diskus ir perkeldami juos į grotuvą.

Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

Paprasčiausiai pasirinkite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

08/01/2021

România

România

Excelent

Produsele Philips o calitate excepțională recomand

Argumentai už

Totul ok

Argumentai prieš

0

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM277 Sleek micro sound system

Naudojimo data 2019-01-08

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM277 Sleek micro sound system

Naudojimo data 2019-01-08

26/12/2020

România

România

Produs de calitate superioara

Tuturor care-și doresc un produs de o calitate deosebita Philips aduce noutăți an viata de zi cu zi

Argumentai už

Exceptional

Argumentai prieš

Telecomandă slaba

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM277 Sleek micro sound system

Naudojimo data 2018-12-26

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM277 Sleek micro sound system

Naudojimo data 2018-12-26

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