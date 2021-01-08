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Sužavėti garsų
Modernumas, pažanga, unikalios technologijos ir stilius jums tikrai patiks. Prabangi aptakaus dizaino „Philips“ muzikos mikrosistema, išsiskiria dinaminėmis garso savybėmis ir turi MP3 / WMA-CD ir „USB Direct“ atkūrimo funkcijas. Ją galima montuoti prie sienos.
montuojama prie sienos
Ši „Philips“ muzikos sistema turi 10 W RMS bendros išvesties galią. RMS (angl. „Root Mean Square“) yra tipinis garso galios matavimo vienetas arba vatais matuojama elektros energija, kuri yra perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamo garso galią. Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.
Garso įrašų glaudinimo technologija leidžia didžiulius skaitmeninės muzikos failus sumažinti iki 10 kartų nepabloginant garso kokybės. MP3 arba WMA yra du glaudinimo formatai, kuriuos naudojant skaitmenine muzika galima mėgautis „Philips“ grotuvu. Atsisiųskite MP3 arba WMA dainas iš įgaliotųjų muzikos svetainių internete arba kurkite savo MP3 arba WMA muzikos failus nukopijuodami CD diskus ir perkeldami juos į grotuvą.
Paprasčiausiai pasirinkite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.
4.5
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Vasilemm
08/01/2021
România
Excelent
Produsele Philips o calitate excepțională recomand
Argumentai už
Totul ok
Argumentai prieš
0
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM277 Sleek micro sound system
Naudojimo data 2019-01-08
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM277 Sleek micro sound system
Naudojimo data 2019-01-08
Vasy11
26/12/2020
România
Produs de calitate superioara
Tuturor care-și doresc un produs de o calitate deosebita Philips aduce noutăți an viata de zi cu zi
Argumentai už
Exceptional
Argumentai prieš
Telecomandă slaba
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM277 Sleek micro sound system
Naudojimo data 2018-12-26
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM277 Sleek micro sound system
Naudojimo data 2018-12-26