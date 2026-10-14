GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Pirminis paveikslėlis
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Pirminis paveikslėlis

Nutraukta gamyba

Daili garso mikrosistema

MCM280D/12

Sužavėti garsų

„iPhone“ / „iPod“ laikomos muzikos klausykitės nepakartojamos kokybės garsu – naudokite „Philips“ „Hi-Fi“ mikrosistemą MCM280D. Stilingo dizaino sistema grodama gali įkrauti jūsų „iPhone“ / „iPod“, nukopijuoti CD diską į MP3 ir leisti MP3 / WMA muziką iš nešiojamųjų įrenginių per „USB Direct“.

Peržiūrėti visas naudas

Jūsų namams tinkamas garsas

Sužavėti garsų

  • „iPhone“ / „iPod“ jungtis

60W RMS bendra išvesties galia

Ši sistema turi 60W RMS bendros išvesties galią. RMS („Root Mean Square“) yra tipinis garso galios matavimo vienetas arba vatais matuojama elektros energija, kuri yra perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamo garso galią. Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas

Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

Mėgaukitės MP3/WMA muzika tiesiai iš savo nešiojamųjų USB atmintinių

Mėgaukitės MP3/WMA muzika tiesiai iš savo nešiojamųjų USB atmintinių

Paprasčiausiai prijunkite savo prietaisą prie USB jungties „Philips Hi-Fi“ sistemoje. Jūsų skaitmeninė muzika bus tiesiogiai grojama iš jūsų prietaiso. Dabar galite dalintis ypatingomis akimirkomis su šeima ir draugams.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.