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MCM280D/12
Sužavėti garsų
„iPhone“ / „iPod“ laikomos muzikos klausykitės nepakartojamos kokybės garsu – naudokite „Philips“ „Hi-Fi“ mikrosistemą MCM280D. Stilingo dizaino sistema grodama gali įkrauti jūsų „iPhone“ / „iPod“, nukopijuoti CD diską į MP3 ir leisti MP3 / WMA muziką iš nešiojamųjų įrenginių per „USB Direct“.
„iPhone“ / „iPod“ jungtis
Ši sistema turi 60W RMS bendros išvesties galią. RMS („Root Mean Square“) yra tipinis garso galios matavimo vienetas arba vatais matuojama elektros energija, kuri yra perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamo garso galią. Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.
Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.
Paprasčiausiai prijunkite savo prietaisą prie USB jungties „Philips Hi-Fi“ sistemoje. Jūsų skaitmeninė muzika bus tiesiogiai grojama iš jūsų prietaiso. Dabar galite dalintis ypatingomis akimirkomis su šeima ir draugams.
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