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Nutraukta gamyba

Mini Hi-Fi sistema

NTRX100/12

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Idealus pasirinkimas vakarėliams

Mėgaukitės geriausiu vakarėliu dabar. Su „Philips“ NTRX100 dvigubais besisukančiais diskais galite leisti muziką ir įkrauti du išmaniuosius telefonus, miksuoti ir derinti muzikos įrašus iš įrenginių bibliotekų. Naudodami NFC siejimo vienu palietimu funkciją galėsite transliuoti muziką belaidžiu būdu per „Bluetooth“.

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Idealus pasirinkimas vakarėliams

  • 380 W

Dvigubas „Bluetooth“ leidžia transliuoti muziką iš 2 išmaniųjų telefonų

Dvigubas „Bluetooth“ leidžia transliuoti muziką iš 2 išmaniųjų telefonų

NX žemųjų dažnių mygtukas – galingas garsas ir šviesų efektai akimirksniu

NX žemųjų dažnių mygtukas – galingas garsas ir šviesų efektai akimirksniu

Šis mygtukas yra visame asortimente. NX žemųjų dažnių funkcija laikinai padidina žemuosius dažnius ir garsumą iki ekstremalaus lygio. Tiesiog spustelėkite NX žemųjų dažnių mygtuką ir pasiekite visą garsą, mėgaukitės laukiniais šviesų efektais ir net savo kaulais pajuskite žemųjų dažnių galią.

Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš anksto nustatyti „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir „Classic“ valdymą, kurį galite naudoti įvairių muzikos stilių dažnių optimizavimui. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir derinant grojamos muzikos tipą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

29/08/2016

България

България

Много добър саунд.

Ползвам продукта около 2 години. Много съм доволен от звука които изкарва. Редевно ползвам връзката прес блуутот (и от телефона и от телевизора). Единствениа недостатък е че когато пусна радиото винаги тръгва на максимална мощност. Ако някои знае как се настойва това, моля да сподели.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie NTRX100 Мини Hi-Fi система

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie NTRX100 Мини Hi-Fi система

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Atsakomybės apribojimai

  1. Venkite naudoti prietaisą garsiau nei 85 decibelai, nes tai gali sukelti pavojų jūsų klausai.