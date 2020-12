17,8 cm (7 col.) TFT spalvinis LCD ekranas su 16:9 plačiaekranio vaizdo formatu

Spalvotas LCD ekranas suteikia galimybę mėgautis natūraliais vaizdais, demonstruoti ypatingas nuotraukas, žiūrėti mėgstamus filmus ir klausytis muzikos – aiški kiekviena detalė ir viskas trykšta ryškiomis spalvomis – lyg tai būtų aukštos kokybės spaudiniai. 16:9 plačiaekranio vaizdo kraštinių santykis taikomas tiek standartinei, tiek didelės raiškos skaitmeninei televizijai. Įrenginio taikomas 16:9 kraštinių santykis reiškia, kad vaizdas rodomas be juostų viršuje ir apačioje, be to, dėl to visiškai nesuprastėja kokybė – tai būdinga keičiant mastelį, kad vaizdas tilptų kitokio didžio ekrane.