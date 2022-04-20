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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Palaikymas
QT4005/15
Nutraukta gamyba
Ar galiu naudoti „Philips“ kirptuvą, kai jis prijungtas prie maitinimo šaltinio?
Kaip valyti „Philips“ kirptuvą?
Ar galiu plauti „Philips“ kirptuvą vandeniu?
Kaip įkrauti „Philips“ skustuvą, kirptuvą ar plaukų kirpimo mašinėlę?
Kaip kirpti barzdą su „Philips“ prietaisu?
Kur galiu rasti „Philips“ kirptuvo ar plaukų kirpimo mašinėlės modelio ir serijos numerius?
Ar galiu keliauti su „Philips“ kūno priežiūros ir grožio gaminio?
Ką reiškia ant „Philips“ kirptuvo esantys simboliai?
Kaip pritvirtinti / nuimti „Philips“ kirptuvo priedą?
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