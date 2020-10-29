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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Tobula 3 dienų barzdelė sukuriama lengvai
Formuokite barzdą šiuo plaukelių ir barzdos skustuvu. Koregavimas nuo 0,5 iki 10 mm.
0,5 mm tikslumo nustatymai
Patobulinti titano peiliukai
1 h krovimas/90 min. veikimas be laido
Norėdami pasirinkti ir užfiksuoti ilgio nustatymą, paprasčiausiai pasukite ratuką: nuo 3 dienų 0,5 mm ilgio barzdelės iki visos 10 mm ilgio barzdos, tiksliai per 0,5 mm nuo ankstesnio.
Patobulinti titano peiliukai, garantuojantys nepriekaištingą kirpimą ir ilgalaikį aštrumą
Nustatykite kirptuvą į žemiausią padėtį ir mėgaukitės vos 0,5 mm barzdele.
4.6
iš 5
88
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
tomelis77
29/10/2020
Lietuva
Nice
Naudoju jau daugiau nei 3 metus ir vis dar veikia, puikiai tinka keliaujant, veikia tiek JAV tiek ES
Argumentai už
Ilgai veikianti baterija
Argumentai prieš
Galetu buti pigesnis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Barzdos ir plaukelių kirptuvas
Naudojimo data 2018-10-29
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Barzdos ir plaukelių kirptuvas
Naudojimo data 2018-10-29
Mihhail
16/04/2020
Eesti
Aus elu ja loomulik surm
Tere. Tahtsin öelda suur tänu oma vanale toodele. Ostsin kiirelt, mööda minnes Euronics Ülemistel peaaegu 4 aasta tagasi, mais 2016. Kasutasin vähemalt kord nädalas. Seade töötas ausalt 4 aastat läbi. Viimase paar kuud aku hakkas vähem toidet hoidma, lõpuks mootori ajam hakkas libisema ja terad enam ei liiguta. Aus elu ja loomulik surm.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Habeme- ja tüükapiirel
Naudojimo data 2018-04-16
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Habeme- ja tüükapiirel
Naudojimo data 2018-04-16
Zenon27
21/06/2018
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Produkt warty polecenia
Produkt warty polecenia. Dobrze ścina brodę i zarost. Opcja regulacji co 0.5mm daje duże możliwości w pielęgnacji brody, zarostu i baków. Jedyną rzeczą jaka mi nie do końca pasuje jest jego waga. Wydaje się być trochę za lekki, przez co dziwnie leży w dłoni.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Trymer do brody i zarostu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Trymer do brody i zarostu