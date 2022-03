D klasės skaitmeninis stiprintuvas aukštai garso kokybei

D klasės skaitmeninis stiprintuvas paima analogišką signalą, paverčia jį skaitmeniniu ir sustiprina. Signalas pereina per demoduliavimo filtrą ir pateikia galutinę išvestį. Sustiprinta skaitmeninė išvestis suteikia visus skaitmeninio garso įrašo privalumus, įskaitant patobulintą garso kokybę. Be to, D klasės skaitmeninis stiprintuvas yra daugiau nei 90 % efektyvesnis, palyginti su tradiciniais AB stiprintuvais. Šis didelis efektyvumas virsta galingu stiprintuvu.