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Nutraukta gamyba
Puikus būdas, kuris neleidžia plaukams ataugti
„Philips Lumea“ IPL yra veiksmingiausias belaidis IPL prietaisas, kuris neleidžia plaukams vėl ataugti. Reguliariai naudojami švelnūs šviesos impulsai išlaiko odą švelnią kiekvieną dieną.
Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.
Tik kūno plaukams šalinti
15 min. procedūra blauzdoms
Naud. trukmė <gt/>100 000 šviesos impulsų
Belaidis
„Philips Lumea“ skleidžia švelnius šviesos impulsus į plauko šaknį. Dėl to plaukai natūraliai iškrinta, o plauko ataugimas sustabdomas. Reguliariai kartojant šią procedūrą jūsų oda bus glotni kiekvieną dieną.
Atliekant mūsų klinikinius tyrimus, pastebėtas pastebimas plaukuotumo sumažėjimas jau po keturių kas dvi savaites atliekamų procedūrų – oda tampa glotni ir be plaukų. Norint išlaikyti tokią odą, procedūra paprasčiausiai kartojama, kada reikia. Laikas tarp procedūrų gali būti skirtingas, atsižvelgiant į individualų plaukų ataugimą.
„Philips Lumea“ naudoja naujovišką šviesa paremtą technologiją, vadinamą IPL (intensyvi impulsinė šviesa, angl. „Intense Pulsed Light“), sukurtą remiantis profesionaliuose grožio salonuose naudojama technologija. „Philips“ pritaikė šią technologiją, kad galėtumėte saugiai ir veiksmingai naudoti ją namuose. „Philips“ glaudžiai bendradarbiavo su geriausiais dermatologais, kad sukurtų šią modernią plaukų šalinimo technologiją. Per daugiau nei 10 metų mes atlikome išsamius vartotojų tyrimus su daugiau nei 2000 moterų.
Apdovanojimai
4.7
iš 5
38
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
vilkas81
08/09/2015
Lietuva
puikus produktas
Tai tikrai labai puikus ir veiksmingas produktas. Pati jį išbandžiusi galiu pasakyti,kad tai efektyvus plaukeliu šalinimo aparatas.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea SC2004/11 IPL plaukų šalinimo sistema
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea SC2004/11 IPL plaukų šalinimo sistema
MaZa
27/01/2018
Polska
Najlepiej wydane pieniądze
Rewelacja! Depilator łatwy w użyciu. Pozwala na szybką i długotrwałą depilację. Odrastające włoski wyraźnie słabsze i mniej widoczne. Do tego żadnych podrażnień. Nie wróciłabym już nigdy do "tradycyjnej" depilacji.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
Beata1292
26/06/2017
Polska
Zalety używania lasera
Lasera używam od 5-miesięcy raz na dwa tygodnie i jestem bardzo zadowolona z rezultatów działania lasera. Wloski stają sie słabe i wypadają co jest widoczne po trzech, czterech uzyciach. Skóra jest gładka i nie podrażniona tak jak po zwykłej depilacji maszynką. Laser polecam w 100% gdyż jest wart swojej ceny.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
* Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių.