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Nutraukta gamyba

LumeaIPL plaukų šalinimo sistema

SC2004/11

4.7

| (38) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Puikus būdas, kuris neleidžia plaukams ataugti

„Philips Lumea“ IPL yra veiksmingiausias belaidis IPL prietaisas, kuris neleidžia plaukams vėl ataugti. Reguliariai naudojami švelnūs šviesos impulsai išlaiko odą švelnią kiekvieną dieną.

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CEE Lumea NEXTGEN champion page Feature Image (PPL) N33 - Claims Awards banner (Nr1) [9crop-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [master-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [com-mig]

Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.

švelni oda namų sąlygomis

Puikus būdas, kuris neleidžia plaukams ataugti

  • Tik kūno plaukams šalinti

  • 15 min. procedūra blauzdoms

  • Naud. trukmė &lt;gt/>100 000 šviesos impulsų

  • Belaidis

Kasdien džiaukitės glotnia oda

Kasdien džiaukitės glotnia oda

„Philips Lumea“ skleidžia švelnius šviesos impulsus į plauko šaknį. Dėl to plaukai natūraliai iškrinta, o plauko ataugimas sustabdomas. Reguliariai kartojant šią procedūrą jūsų oda bus glotni kiekvieną dieną.

Veiksminga be pastangų

Atliekant mūsų klinikinius tyrimus, pastebėtas pastebimas plaukuotumo sumažėjimas jau po keturių kas dvi savaites atliekamų procedūrų – oda tampa glotni ir be plaukų. Norint išlaikyti tokią odą, procedūra paprasčiausiai kartojama, kada reikia. Laikas tarp procedūrų gali būti skirtingas, atsižvelgiant į individualų plaukų ataugimą.

Pritaikytas saugiai naudoti jūsų namų komforte

Pritaikytas saugiai naudoti jūsų namų komforte

„Philips Lumea“ naudoja naujovišką šviesa paremtą technologiją, vadinamą IPL (intensyvi impulsinė šviesa, angl. „Intense Pulsed Light“), sukurtą remiantis profesionaliuose grožio salonuose naudojama technologija. „Philips“ pritaikė šią technologiją, kad galėtumėte saugiai ir veiksmingai naudoti ją namuose. „Philips“ glaudžiai bendradarbiavo su geriausiais dermatologais, kad sukurtų šią modernią plaukų šalinimo technologiją. Per daugiau nei 10 metų mes atlikome išsamius vartotojų tyrimus su daugiau nei 2000 moterų.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • AWARD-612375 vaizdas

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

38

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

1

08/09/2015

Lietuva

Lietuva

puikus produktas

Tai tikrai labai puikus ir veiksmingas produktas. Pati jį išbandžiusi galiu pasakyti,kad tai efektyvus plaukeliu šalinimo aparatas.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea SC2004/11 IPL plaukų šalinimo sistema

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea SC2004/11 IPL plaukų šalinimo sistema

27/01/2018

Polska

Polska

Najlepiej wydane pieniądze

Rewelacja! Depilator łatwy w użyciu. Pozwala na szybką i długotrwałą depilację. Odrastające włoski wyraźnie słabsze i mniej widoczne. Do tego żadnych podrażnień. Nie wróciłabym już nigdy do "tradycyjnej" depilacji.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)

26/06/2017

Polska

Polska

Zalety używania lasera

Lasera używam od 5-miesięcy raz na dwa tygodnie i jestem bardzo zadowolona z rezultatów działania lasera. Wloski stają sie słabe i wypadają co jest widoczne po trzech, czterech uzyciach. Skóra jest gładka i nie podrażniona tak jak po zwykłej depilacji maszynką. Laser polecam w 100% gdyż jest wart swojej ceny.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)

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Atsakomybės apribojimai

  1. * Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių. 