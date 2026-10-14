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  • Gaminio nuotrauka iš priekio, viršaus, dešinės
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Nutraukta gamyba

Kompiuterio ausinės

SHM1900/00

Aiškūs pokalbiai ir lengva konstrukcija

„Philips“ sukurtos lengvos ausis uždengiančios SHM1900 kompiuterio ausinės yra labai patogios.

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Aiškūs pokalbiai ir lengva konstrukcija

  • Ausis uždengiančios

„2 į 1“ adapteris veikia su kompiuteriu ir nešiojamuoju kompiuteriu

Naudodami „2 į 1“ adapterį lengvai perjungsite kompiuterį ir nešiojamąjį kompiuterį.

Mikrofonas savo vietoje užfiksuoja aiškų balsą

Lengvai reguliuojama mikrofono strėlė užtikrins, kad mikrofonas visad būtų geriausioje padėtyje jūsų balsui sugauti.

Ant ausų uždedama konstrukcija užtikrina komfortą, gerai priglunda ir izoliuoja triukšmą

Ant ausų uždedama konstrukcija užtikrina komfortą ir gerai priglunda. Taip ši konstrukcija blokuoja išorės triukšmą, o jūs galite mėgautis puikiu garsu.

Techninės savybės

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