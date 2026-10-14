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SHM1900/00
Aiškūs pokalbiai ir lengva konstrukcija
„Philips“ sukurtos lengvos ausis uždengiančios SHM1900 kompiuterio ausinės yra labai patogios.
Ausis uždengiančios
Naudodami „2 į 1“ adapterį lengvai perjungsite kompiuterį ir nešiojamąjį kompiuterį.
Lengvai reguliuojama mikrofono strėlė užtikrins, kad mikrofonas visad būtų geriausioje padėtyje jūsų balsui sugauti.
Ant ausų uždedama konstrukcija užtikrina komfortą ir gerai priglunda. Taip ši konstrukcija blokuoja išorės triukšmą, o jūs galite mėgautis puikiu garsu.
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