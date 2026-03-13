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Saeco PicoBaristo Puikus automatinis espreso aparatas
Nutraukta gamyba
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SM3061/10
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EU Declaration of conformity Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine SM3061/10 - English (US)
User Manual Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
Visi (6)
Ar galiu „Philips“ espreso aparate naudoti kitokį filtrą?
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„Philips“ espreso aparato gėrimo tūrio reguliavimas
„Philips“ espreso aparato virimo elemento sutepimas
�Philips� espreso aparato valymas ir prie�i�ra
„Milk Twister“Pieno putų plakiklis
Espreso kavos aparatas„Philips“ virimo elemento tepalas
Kavos aliejaus šalinimo tabletės
Pieno sistemos valymo pakeliai
Priežiūrai skirti priedaiKalkių šalinimo ir vandens filtras
Espreso kavos aparato kalkių šalinimo priemonė
Visas pieno indas
EspressoVandens indas
Vandens kietumo tikrinimo juostelė
Greitai prisipildo „Philips“ espreso aparato lašų surinkimo padėklas
Per žema „Philips“ espreso aparatu gaminamos kavos temperatūra
Mano „Philips“ espreso aparatas neįsijungia
„Philips“ espreso aparatas gerai nesuplaka pieno putų
„Philips“ espreso aparatas verda vandeningą kavą
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