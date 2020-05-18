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  • Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas
  • Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas
  • Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas
  • Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas
  • Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas
  • Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas
  • Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas
  • Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas
  • Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas
  • Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas
  • Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas
  • Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas

Nutraukta gamyba

Saeco PicoBaristoPuikus automatinis espreso aparatas

SM3061/10

4.8
| (31) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas
„PicoBaristo“ yra kompaktiškas aparatas, kurio ruošiamos kavos įvairovė nudžiugins kavos mėgėjus. Naudodamiesi vartotojo sąsaja iš plataus asortimento pasirinkite norimą kavą vienu mygtuko paspaudimu. Dėl „AquaClean“ filtro galėsite paruošti iki 5 000 puodelių* kavos be nuosėdų šalinimo
Peržiūrėti visas naudas

Nereikės nukalkinti iki išvirsite 5000 kavos puodelių*

Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas

  • 11 gėrimų

  • Integruotas puikus pieno ąsotėlis

  • Sidabras

  • „AquaClean“

Keraminiai malūnėliai pagamina 20 000 puodelių geriausios kavos

Keraminiai malūnėliai pagamina 20 000 puodelių geriausios kavos

Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos skonis bent 20 000 puodelių.

Mėgaukitės 11 pasirenkamų gėrimų

Mėgaukitės įvairiais gėrimais bet kokiai progai. Norėtumėte espreso, kavos arba gėrimo su pienu, puikus automatinis aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!

Geresnis aparato valdymas patobulintame ekrane

Geresnis aparato valdymas patobulintame ekrane

Patobulintas ekranas rodo visą svarbią informaciją, kad lengvai sąveikautumėte su aparatu ir jis veiktų geriausiai. Piktogramų deriniai ir tekstas padės pasirinkti visas individualaus nustatymo parinktis ir svarbius priežiūros darbus.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

31

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Výrobek ma mnoho možnosti druhu kavy.

Káva vždy vyborne chuti. Člověk si muže vybrat kavu na jakou ma zrovna chuť. Velká spokojenost.

Argumentai už

Rozmanitost nabídky druhu kavy. Jednoduchost obsluhy i údržby.

Argumentai prieš

Žádnou jsem nenašla.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

09/12/2019

Slovenija

Slovenija

Izdelek je zelo funkcionalen.

Izdelek se lahko vzdržuje, zelo uporaben, dobra kava, fino spenjen mleko. Priporočam ljubiteljem dobre kave.

Argumentai už

design, funkcije, vodni filter

Argumentai prieš

/

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo HD8927/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo HD8927/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

09/10/2019

Česká republika

Česká republika

Krásný design, výborná káva

Jednoduché ovládání, krásný design a náhodná chuť kávy. Ideální pro návštěvy. Doporučuji tento výrobek.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

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Atsakomybės apribojimai

  1. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.

  2. Tikrasis puodelių skaičius priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, valymo ir skalavimo įpročių.