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Nutraukta gamyba
11 gėrimų
Integruotas puikus pieno ąsotėlis
Sidabras
„AquaClean“
Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos skonis bent 20 000 puodelių.
Mėgaukitės įvairiais gėrimais bet kokiai progai. Norėtumėte espreso, kavos arba gėrimo su pienu, puikus automatinis aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!
Patobulintas ekranas rodo visą svarbią informaciją, kad lengvai sąveikautumėte su aparatu ir jis veiktų geriausiai. Piktogramų deriniai ir tekstas padės pasirinkti visas individualaus nustatymo parinktis ir svarbius priežiūros darbus.
4.8
iš 5
31
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Evule
18/05/2020
Česká republika
Výrobek ma mnoho možnosti druhu kavy.
Káva vždy vyborne chuti. Člověk si muže vybrat kavu na jakou ma zrovna chuť. Velká spokojenost.
Argumentai už
Rozmanitost nabídky druhu kavy. Jednoduchost obsluhy i údržby.
Argumentai prieš
Žádnou jsem nenašla.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Brinkos
09/12/2019
Slovenija
Izdelek je zelo funkcionalen.
Izdelek se lahko vzdržuje, zelo uporaben, dobra kava, fino spenjen mleko. Priporočam ljubiteljem dobre kave.
Argumentai už
design, funkcije, vodni filter
Argumentai prieš
/
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo HD8927/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo HD8927/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
InnaCh
09/10/2019
Česká republika
Krásný design, výborná káva
Jednoduché ovládání, krásný design a náhodná chuť kávy. Ideální pro návštěvy. Doporučuji tento výrobek.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.
Tikrasis puodelių skaičius priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, valymo ir skalavimo įpročių.