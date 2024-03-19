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Saeco „PicoBaristo“ Puikus automatinis espreso aparatas

Nutraukta gamyba

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Saeco „PicoBaristo“Puikus automatinis espreso aparatas

SM5479/10

Saeco „PicoBaristo“ Puikus automatinis espreso aparatas

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine SM5479/10 - English (US)

  • PDF fail., 955.3 kB
  • 19 March 2024

User Manual Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine

  • PDF fail., 3.1 MB
  • 14 March 2024

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