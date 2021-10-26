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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
10 gėrimai
Integruotas pieno ąsotėlis
„Steel Black“ priekinė dalis
„AquaClean“
Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos skonis bent 20 000 puodelių.
Su „Saeco“ technologija iš mėgstamų kavos pupelių išgausite geriausius skonius, kad aromatas ir skonis (skrudintas, šokoladinis, riešutų, vaisinis, gėlių, aštrus) būtų intensyvūs bei autentiški
Geriausiai kavai reikalinga tobula temperatūra. Mūsų efektyvus „Thermoblock“ pagamintas iš lengvo aliuminio, o jo korpusas – iš nerūdijančiojo plieno, kuris greitai įkaista iki optimalios temperatūros
4.6
iš 5
10
Atsiliepimai
90%
Rekomenduoja šį gaminį
Люсинда
26/10/2021
Україна
После покупки прошло 2 месяца
Очень довольна. Ранее видела эту машину у друзей, за 4 года научилась у них и пользоваться. Когда захотела сама купить, искала именно эту модель, так как видела ее довольно долго в эксплуатации. Полазила на форумах мастеров кофемашин и не нашла эту, что сочла еще одним плюсом. Кофеманка в моей семье только я, но теперь муж и дети с удовольствием пьют латте и каппучино, благо я могу для них выбирать крепость напитка.
Argumentai už
Легкость использования
Argumentai prieš
"Присадила" на кофе всю семью
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco
kost_xiii
05/11/2020
Україна
Готує дуже смачну каву. Рекомендую!
Кавоварка стала нашим новим другом. Одна кнопка, і кава виготовляється сама. Запах свіжомеленої кави піднімає настрій та бадьорість по всьому офісу. Сучасний елегантний дизайн. Сама кава виходить, як у професійних кав'ярнях. Утримувати кавову машину в чистоті не проблема, деталі легко знімати та промивати, що потрібно, вода з рідиною і все чисто. Рекомендую!!
Argumentai už
все Чудово
Argumentai prieš
ціна
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco
Щербатюк
07/05/2020
Україна
Смачна кава!
Хороша кавова машина користуюсь більше року, є великий різновид напоїв, молочник можна зберігати в холодиньнику, легка в користувані, все можна регулювати в ній кількість води, крепкість кави, кількість молока, кава з цієї кофемашини дуже смачна. Рекомендую!
Argumentai už
Легка в догляді, смачна кава!
Argumentai prieš
немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo, priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.
Tikrasis puodelių skaičius priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, valymo ir skalavimo įpročių