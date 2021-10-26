GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį

Nutraukta gamyba

Saeco „PicoBaristo“Puikus automatinis espreso aparatas

SM5479/10

4.6
| (10) Atsiliepimai | 90% Rekomenduoja šį gaminį
Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
Atraskite kavos pasaulį per įprastus receptus, pvz., espreso ir kapučino kavos, ar ypatingus kavos gėrimus, pvz., amerikietišką kavą ar espresą su (pieno) puta
Peržiūrėti visas naudas

Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį

  • 10 gėrimai

  • Integruotas pieno ąsotėlis

  • „Steel Black“ priekinė dalis

  • „AquaClean“

Keraminiai malūnėliai pagamina 20 000 puodelių geriausios kavos

Keraminiai malūnėliai pagamina 20 000 puodelių geriausios kavos

Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos skonis bent 20 000 puodelių.

CSA ženklas: „Saeco“ iš kavos pupelių paima viską, kas geriausia

CSA ženklas: „Saeco“ iš kavos pupelių paima viską, kas geriausia

Su „Saeco“ technologija iš mėgstamų kavos pupelių išgausite geriausius skonius, kad aromatas ir skonis (skrudintas, šokoladinis, riešutų, vaisinis, gėlių, aštrus) būtų intensyvūs bei autentiški

Greitai paruošiama su efektyviu vandens virintuvu

Greitai paruošiama su efektyviu vandens virintuvu

Geriausiai kavai reikalinga tobula temperatūra. Mūsų efektyvus „Thermoblock“ pagamintas iš lengvo aliuminio, o jo korpusas – iš nerūdijančiojo plieno, kuris greitai įkaista iki optimalios temperatūros

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.6

iš 5

10

Atsiliepimai

90%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

После покупки прошло 2 месяца

Очень довольна. Ранее видела эту машину у друзей, за 4 года научилась у них и пользоваться. Когда захотела сама купить, искала именно эту модель, так как видела ее довольно долго в эксплуатации. Полазила на форумах мастеров кофемашин и не нашла эту, что сочла еще одним плюсом. Кофеманка в моей семье только я, но теперь муж и дети с удовольствием пьют латте и каппучино, благо я могу для них выбирать крепость напитка.

Argumentai už

Легкость использования

Argumentai prieš

"Присадила" на кофе всю семью

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco

05/11/2020

Україна

Україна

Готує дуже смачну каву. Рекомендую!

Кавоварка стала нашим новим другом. Одна кнопка, і кава виготовляється сама. Запах свіжомеленої кави піднімає настрій та бадьорість по всьому офісу. Сучасний елегантний дизайн. Сама кава виходить, як у професійних кав'ярнях. Утримувати кавову машину в чистоті не проблема, деталі легко знімати та промивати, що потрібно, вода з рідиною і все чисто. Рекомендую!!

Argumentai už

все Чудово

Argumentai prieš

ціна

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco

07/05/2020

Україна

Україна

Смачна кава!

Хороша кавова машина користуюсь більше року, є великий різновид напоїв, молочник можна зберігати в холодиньнику, легка в користувані, все можна регулювати в ній кількість води, крепкість кави, кількість молока, кава з цієї кофемашини дуже смачна. Рекомендую!

Argumentai už

Легка в догляді, смачна кава!

Argumentai prieš

немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo, priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.

  2. Tikrasis puodelių skaičius priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, valymo ir skalavimo įpročių