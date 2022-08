Garsas be ausinių. Ausų neuždengiantis dizainas

Kaulų laidumo technologija perduoda garsą per kaukolės kaulus. Tai reiškia, kad nereikia į ausį įkišti ausinės ar dėvėti ausinių ant ausų. Vietoj to garsas keliauja per skruostikaulius tiesiai į vidinę ausį ir stebuklingai galvoje girdite garsą!