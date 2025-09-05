TAH7508BK/97
Įsijauskite lengvai
Leiskite dienas su šiomis triukšmą slopinančiomis ausinėmis ir dirbdami, ir ilsėdamiesi! Aktyvus triukšmo slopinimas ir patogus ausis dengiantis dizainas padės įsijausti. Mėgaukitės sodriu, išraiškingu garsu, o žaisdami arba žiūrėdami filmus naudokitės mažos delsos nustatymu.Peržiūrėti visus privalumus
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Adaptyvus triukšmo slopinimas greitai reaguoja į jūsų aplinką ir slopina išorinį triukšmą, įskaitant vėją, realiuoju laiku. Jei norite girdėti, kas vyksta netoliese, aplinkos garsų režimas leis išoriniams garsams vėl jus pasiekti. Greitas aplinkos garsų režimas sustiprina balsus, todėl galite palaikyti pokalbį nenusiėmę ausinių.
Šios ant ausų dedamos ausinės su apvaliais ausų gaubtelių laikikliais ir aptakiu rėmu išsiskiria stilingu dizainu. Poroloninės gaubtelių pagalvėlės užtikrina komfortą ilgai klausantis. Gaubteliai yra sulenkiami ir pasukami į vidų, kad būtų patogiau laikyti kišenėje arba krepšyje.
Mėgaukitės sodriu garsu, sklindančiu iš 40 mm garsiakalbių, ir gera pasyvia garso izoliacija, kurią suteikia ausis dengiantis dizainas. Jei norite patirti visą žemų dažnių galią nepagarsindami, tiesiog suaktyvinkite „Dynamic Bass“ daugiafunkciu mygtuku arba „Philips“ ausinių programėle.
Klausykitės gerokai ilgiau nei vieną dieną net įjungę triukšmo slopinimą. Ausinės visiškai įkraunamos vos per 2 val. naudojant USB-C, o greitai 15 min. įkrovus veikia 3 val. USB-C laidu taip pat galite prijungti prie bet kurio išmaniojo įrenginio, kuriame yra USB-C prievadas.
Pokalbiuose jūsų balsas girdėsis aiškiai ir garsiai. Atskiras mikrofonas perduoda balsą, o triukšmo mažinimo algoritmas nutildo dalį foninio aplinkos triukšmo.
Pažangus „Bluetooth“ ryšys suteikia stabilesnį ryšį, kad galėtumėte sklandžiai transliuoti ir tuo pačiu metu prijungti iki dviejų „Bluetooth“ prietaisų („iOS“ arba „Android“). Mėgaukitės grojaraščiu arba be pertraukų klausykitės mėgstamos tinklalaidės be erzinančių garso pokyčių.
Pamirštate išjungti ausines? Programėlėje nustatykite laikmatį ir jos išsijungs automatiškai. Programėle taip pat galite valdyti prijungtus prietaisus arba išjungti adaptyvų triukšmo šalinimą ir patys valdyti garsumą. Taip pat išbandykite įvairius iš anksto nustatytus garso režimus: „Voice“ režimas puikiai tinka tinklalaidėms!
Nesvarbu, ar klausotės muzikos, ar tinklalaidžių, naudojant šias belaides ausines mėgstamiausiai garsai bus dar malonesni! Mėgaukitės šiltu, sodriu garsu su išraiškingais žemaisiais dažniais, sklindančiu iš didelių garsiakalbių, kurie suderinti pagal „Philips“ garsą.
