Paieškos terminai

Ausinės
  • Įsijauskite lengvai Įsijauskite lengvai Įsijauskite lengvai

    Ant ausų dedamos belaidės ausinės

    TAH7508WT/97

    Bendras vertinimas / 5
    • Atsiliepimai Atsiliepimai Atsiliepimai Atsiliepimai

    Įsijauskite lengvai

    Leiskite dienas su šiomis triukšmą slopinančiomis ausinėmis ir dirbdami, ir ilsėdamiesi! Aktyvus triukšmo slopinimas ir patogus ausis dengiantis dizainas padės įsijausti. Mėgaukitės sodriu, išraiškingu garsu, o žaisdami arba žiūrėdami filmus naudokitės mažos delsos nustatymu.

    Peržiūrėti visus privalumus

    Gali būti:

    Ant ausų dedamos belaidės ausinės

    Panašūs gaminiai

    Žr. visus Triukšmo slopinimas

    Įsijauskite lengvai

    • „Noise Canceling Pro“
    • Lengvos ant ausų dedamos ausinės
    • Natūralus garsas. Dinam. žem. dažniai
    • Veikia iki 60 val.

    Įsijauskite su „Noise Canceling Pro“

    Adaptyvus triukšmo slopinimas greitai reaguoja į jūsų aplinką ir slopina išorinį triukšmą, įskaitant vėją, realiuoju laiku. Jei norite girdėti, kas vyksta netoliese, aplinkos garsų režimas leis išoriniams garsams vėl jus pasiekti. Greitas aplinkos garsų režimas sustiprina balsus, todėl galite palaikyti pokalbį nenusiėmę ausinių.

    Lengvos, patogios, sulankstomos ir stilingos!

    Šios ant ausų dedamos ausinės su apvaliais ausų gaubtelių laikikliais ir aptakiu rėmu išsiskiria stilingu dizainu. Poroloninės gaubtelių pagalvėlės užtikrina komfortą ilgai klausantis. Gaubteliai yra sulenkiami ir pasukami į vidų, kad būtų patogiau laikyti kišenėje arba krepšyje.

    Puikus garsas net klausantis tyliai su „Dynamic Bass“

    Mėgaukitės sodriu garsu, sklindančiu iš 40 mm garsiakalbių, ir gera pasyvia garso izoliacija, kurią suteikia ausis dengiantis dizainas. Jei norite patirti visą žemų dažnių galią nepagarsindami, tiesiog suaktyvinkite „Dynamic Bass“ daugiafunkciu mygtuku arba „Philips“ ausinių programėle.

    Veikia iki 60 val. (45 val. įjungus triukšmo slopinimą)

    Klausykitės gerokai ilgiau nei vieną dieną net įjungę triukšmo slopinimą. Ausinės visiškai įkraunamos vos per 2 val. naudojant USB-C, o greitai 15 min. įkrovus veikia 3 val. USB-C laidu taip pat galite prijungti prie bet kurio išmaniojo įrenginio, kuriame yra USB-C prievadas.

    Aiškūs skambučiai. Pašnekovai išgirs, ką sakote

    Pokalbiuose jūsų balsas girdėsis aiškiai ir garsiai. Atskiras mikrofonas perduoda balsą, o triukšmo mažinimo algoritmas nutildo dalį foninio aplinkos triukšmo.

    Stiprus „Bluetooth“ daugiataškis ryšys

    Pažangus „Bluetooth“ ryšys suteikia stabilesnį ryšį, kad galėtumėte sklandžiai transliuoti ir tuo pačiu metu prijungti iki dviejų „Bluetooth“ prietaisų („iOS“ arba „Android“). Mėgaukitės grojaraščiu arba be pertraukų klausykitės mėgstamos tinklalaidės be erzinančių garso pokyčių.

    „Philips“ ausinių programėlė. Individualiai pritaikykite nustatymus ir valdiklius

    Pamirštate išjungti ausines? Programėlėje nustatykite laikmatį ir jos išsijungs automatiškai. Programėle taip pat galite valdyti prijungtus prietaisus arba išjungti adaptyvų triukšmo šalinimą ir patys valdyti garsumą. Taip pat išbandykite įvairius iš anksto nustatytus garso režimus: „Voice“ režimas puikiai tinka tinklalaidėms!

    Malonus, detalus, tikroviškas garsas. „Philips“ garsas

    Nesvarbu, ar klausotės muzikos, ar tinklalaidžių, naudojant šias belaides ausines mėgstamiausiai garsai bus dar malonesni! Mėgaukitės šiltu, sodriu garsu su išraiškingais žemaisiais dažniais, sklindančiu iš didelių garsiakalbių, kurie suderinti pagal „Philips“ garsą.

    Techninės savybės

    • Garsas

      Akustinė sistema
      Uždara
      Dažnių diapazonas
      7–40 000 Hz
      Pilnutinė varža
      32 omai
      Jautrumas
      96 dB (1 kHz)
      Garsiakalbio skersmuo
      40  mm
      Didžiausia įvesties galia
      30  mW
      Garsiakalbio tipas
      Dinaminis
      Didelės raiškos garsas
      Taip

    • Prijungimo galimybė

      „Bluetooth“ versija
      5,2
      „Bluetooth“ profiliai
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Maksimalus diapazonas
      Iki 10  m
      Daugiataškis ryšys
      Taip
      Palaikomas kodekas
      SBC
      Ausinių lizdas
      3.5  mm

    • Išorinė kartoninė dėžutė

      Ilgis
      21.6  cm
      Vartotojams skirtų pakuočių skaičius
      3
      Plotis
      21  cm
      Bendras svoris
      1.742  kg
      Aukštis
      26.3  cm
      GTIN
      1 48 95229 14022 3
      Grynasis svoris
      1.12  kg
      Pakuotės svoris
      0.622  kg

    • Patogumas

      Automatinis išsijungimas
      Taip
      Garso reguliatorius
      Taip
      „Philips“ ausinių programėlės palaikymas
      Taip
      Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai
      Taip
      Valdiklių tipas
      Mygtukas

    • Maitinimas

      Maitinimo elementų skaičius
      1 vnt.
      Kalbėjimo laikas
      35 val.
      Įkrovimo laikas
      2 val.  val.
      Muzikos leidimo trukmė (ANC įjungta)
      45  val.
      Muzikos leidimo trukmė (ANC išjungta)
      60  val.
      Greitojo įkrovimo trukmė
      15 mins for 3 hrs
      Baterijos svoris (iš viso)
      12.4  g
      Baterijos talpa (ausinės)
      600  mAh
      Akumuliatoriaus tipas (ausinės)
      Ličio polimerų (integruota)

    • Pakuotės matmenys

      Aukštis
      25.5  cm
      Pakuotės tipas
      Kartoninė dėžutė
      Išdėstymo tipas
      Pakabinti
      Plotis
      19.45  cm
      Gylis
      6.2  cm
      Pridedamų gaminių skaičius
      1
      EAN
      48 95229 14022 6
      Bendras svoris
      0.5  kg
      Grynasis svoris
      0.303  kg
      Pakuotės svoris
      0.197  kg

    • Gaminio matmenys

      Aukštis
      21  cm
      Plotis
      18.7  cm
      Gylis
      5  cm
      Svoris
      0.271  kg

    • Priedai

      Garso laidas
      3,5 mm stereolaidas, ilgis = 1,2 m
      Trumpa instrukcija
      Taip
      Krovimo laidas
      USB-C laidas, 500 mm

    • Konstrukcija

      Spalva
      Balta
      Dėvėjimo stilius
      Ausinės
      Sulankstomas dizainas
      Plokščias / kompaktiškas sulankstymas
      Tvirtinimo ant ausies medžiaga
      Medžiaga
      Įdedama į ausis
      Ausis uždengiančios
      Ausų gaubtelių tipas
      Uždara nugarėlė

    • Telekomunikacijos

      Skambučiams skirtas mikrofonas
      1 mic

    • ANC funkcijos

      ANC technologija
      Hibridinė
      Aplinkos garsų režimas
      Taip
      ANC skirtas mikrofonas
      4 mikrofonai
      ANC (Aktyvus triukšmo pašalinimas)
      Taip

    • Pagalbinė balso programa

      Suderinama su pagalbine balso programa
      • „Apple Siri“
      • „Google Assistant“
      Pagalbinės balso programos aktyvinimas
      Paspauskite ANC mygtuką
      Pagalbinės balso programos palaikymas
      Taip

    Badge-D2C

    Gaukite šio gaminio palaikymą

    Raskite patarimų apie gaminius, DUK, naudotojo vadovus bei saugos ir atitikties informaciją.

    Siūlomi gaminiai

    Neseniai peržiūrėti produktai

    Atsiliepimai

    Būkite pirmasis, peržiūrėjęs šį elementą

    Atrasti

    My Philips

    Prisiregistruokite ir gaukite
    išskirtinių privilegijų

    Užsisakykite mūsų naujienlaiškį

    * Privalomi laukai​

    Išskirtinės akcijos ir pasiūlymai

    Informacija apie naujausius produktus

    Patarimai ir rekomendacijos

    *
    Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!
    Ką tai reiškia?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Visos teisės saugomos.

    Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.