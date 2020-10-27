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TAMS60B/00
The Roller
Ikona atgimsta. „Roller“ sujungia tikrą stereofoninį garsą ir sklandų ryšį su savo nesupainiojamu 80-ųjų stiliumi. Ji drąsi, garsi ir atkuria gilų, aiškiai apibrėžtą bosą, kuris smogia stipriai ir išlieka tikslus.
Įspūdingas garsas. Retro stilius
120W MAX (60W RMS)
Iki 24 valandų atkūrimo laiko
IP67 apsauga nuo dulkių ir vandens
„Roller“ išvaizda gali priminti dainų rinkinių laikotarpį, tačiau jis buvo iš esmės pertvarkytas, kad galėtų išgauti iki 120 W (60 W RMS) galios ir užtikrinti gilesnius nei bet kada anksčiau žemus dažnius. Jei esate lauke, galite įjungti „Moving Sound“ funkciją, kad žemi dažniai išliktų galingi, o garsas – aiškus atvirame ore.
Du 3,5 colių garsiakalbiai, specialūs aukštų dažnių garsiakalbiai ir aktyvus kryžminis filtras veikia kartu, kad tiksliai atskirtų aukštus ir žemus dažnius. Dvigubi pasyvūs radiatoriai pagilina žemus dažnius. Rezultatas? Tikras stereo garsas su galingu gilumu ir ryškiais, švariais elementais.
„Bluetooth® 6.0“ leidžia transliuoti be erzinančių garso trikdžių, o „Roller“ galima prijungti prie dviejų įrenginių vienu metu. Taip pat galite prijungti išorinį įrenginį prie USB-C prievado ir klausytis muzikos šiuo būdu.
Atsiliepimai
Bluetooth® žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“ Auracast™ žodinis ženklas ir logotipai yra prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“
IP67 klasė reiškia, kad garsiakalbio keitiklis yra nepralaidus dulkėms ir gali būti panardintas iki 30 minučių į ne didesnį kaip 1 m gylį.