    3000 serija Dėmių valymo aparatas

    XW3193/11

    Sunku išlaikyti namus be dėmių, ypač kai turite vaikų ir augintinių? Su 3000 serijos „Philips Stain Cleaner“ profesionalios formulės plovikliu akimirksniu pašalinsite įvairias dėmes ir dėmeles.

    Meistriškai išvalyti apmušalai atliekant mažiau veiksmų

    • Išvalo įvairius minkštus paviršius
    • Pašalina dėmes, dėmeles ir išsiliejimus
    • Suteikia gaivumo pojūtį
    • Lengva laikyti net mažose spintelėse
    • Platus šepetys, kad greičiau išvalytumėte didesnius plotus
    Sofa, čiužinys, kilimas arba automobilio sėdynė. Antgalis „trys viename“ pašalina dėmes nuo įvairių minkštų paviršių.

    Mažiau nerimaukite dėl ant sofos žaidžiančių vaikų! Galingas variklis veiksmingai pašalina įvairias dėmes.

    Profesionali dėmių valiklio „Philips Stain Remover“ formulė ir didelė siurbimo galia pašalina įsisenėjusias dėmes ir suteikia gaivumo.

    Platesnis valymo kelias 67 proc.¹ greičiau išvalo didelius plotus, pavyzdžiui, kilimus.

    Intuityvus LED ekranas padės lengvai atlikti taškinį valymą ir praneš, kai reikės pakeisti vandens bakelį arba bus vykdoma uždelsto išjungimo funkcija.

    Nebereikia rankiniu būdu valyti žarnos. Tiesiog uždėkite dangtelį ant antgalio ir paspauskite mygtuką, kad iš žarnos būtų išplauti nešvarumai.

    Vos 32,5 cm aukščio, todėl lengva laikyti net mažose spintelėse.

    6,5 m ilgio atstumas nuo kištuko iki antgalio – valykite ilgiau nekeisdami padėties.

    „PowerCyclone Aqua“ užtikrina, kad valytumėte švariu vandeniu su plovikliu iš vieno bakelio, o nešvarus vanduo būtų nukreipiamas ir tiekiamas į kitą vandens bakelį.

    Techninės savybės

    • Bendrosios specifikacijos

      Pagrindinė medžiaga
      Plastikas
      Triukšmo lygis (įprastu režimu)
      81 dB
      Įtampa
      220–240 V
      Dažnis
      50-60 Hz
      Garantija
      2 metai
      Akumuliatorius
      Ne

    • Svoris ir matmenys

      Gaminio ilgis
      26,2 cm
      Gaminio plotis
      39,7 cm
      Gaminio aukštis
      32,3 cm
      Pakuotės ilgis
      29,3 cm
      Pakuotės plotis
      45,7 cm
      Pakuotės aukštis
      35,7 cm
      Pakuotės svoris
      7,114 kg
      Gaminio svoris
      6,628 kg

    • Techniniai duomenys

      Maitinimas
      400 W

    • Kilmės šalis

      Pagaminta
      Kinija

    • ¹ Palyginti su standartiniu antgaliu „trys viename“.

