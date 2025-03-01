XW3193/11
Mažiau pastangų, greičiau pašalinamos dėmės
Sunku išlaikyti namus be dėmių, ypač kai turite vaikų ir augintinių? Su 3000 serijos „Philips Stain Cleaner“ profesionalios formulės plovikliu akimirksniu pašalinsite įvairias dėmes ir dėmeles.Peržiūrėti visus privalumus
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Sofa, čiužinys, kilimas arba automobilio sėdynė. Antgalis „trys viename“ pašalina dėmes nuo įvairių minkštų paviršių.
Mažiau nerimaukite dėl ant sofos žaidžiančių vaikų! Galingas variklis veiksmingai pašalina įvairias dėmes.
Profesionali dėmių valiklio „Philips Stain Remover“ formulė ir didelė siurbimo galia pašalina įsisenėjusias dėmes ir suteikia gaivumo.
Platesnis valymo kelias 67 proc.¹ greičiau išvalo didelius plotus, pavyzdžiui, kilimus.
Intuityvus LED ekranas padės lengvai atlikti taškinį valymą ir praneš, kai reikės pakeisti vandens bakelį arba bus vykdoma uždelsto išjungimo funkcija.
Nebereikia rankiniu būdu valyti žarnos. Tiesiog uždėkite dangtelį ant antgalio ir paspauskite mygtuką, kad iš žarnos būtų išplauti nešvarumai.
Vos 32,5 cm aukščio, todėl lengva laikyti net mažose spintelėse.
6,5 m ilgio atstumas nuo kištuko iki antgalio – valykite ilgiau nekeisdami padėties.
„PowerCyclone Aqua“ užtikrina, kad valytumėte švariu vandeniu su plovikliu iš vieno bakelio, o nešvarus vanduo būtų nukreipiamas ir tiekiamas į kitą vandens bakelį.
