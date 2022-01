Gali būti, kad reguliuojant malūnėlio nustatymą į smulkesnį malimą, jis netyčia buvo pasuktas per daug ir du malimo akmenys buvo nustatyti per arti vienas kito. Jei sumalama per smulkiai, kava gali nesugerti vandens.

Reikia iš naujo sureguliuoti malimo nustatymą į stambesnį pasukant malūnėlio nustatymo rankenėlę kavos pupelių indo viduje ties didesniu skaičiumi ar didesne kavos pupele.