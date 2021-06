Gali būti, kad reguliuojant malūnėlio nustatymą į smulkesnį malimą, jis netyčia buvo pasuktas per daug ir du malimo akmenys buvo nustatyti per arti vienas kito. Dėl to gali būti, kad malama labai smulkiai ir neabsorbuojamas vanduo.

Norėdami tai išspręsti, tiesiog iš naujo sureguliuokite malimo nustatymą pasirinkdami stambesnį malimą ir pasukdami rankenėlę į kavos pupelių talpos vidų link didesnio skaičiaus ar didesnės kavos pupelės.