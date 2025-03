Alternatywne sposoby parzenia kawy

Alternatywne metody parzenia kawy to po prostu takie, które nie wymagają ekspresu. Najbardziej popularną z nich jest drip. Kawa z dripa to nic innego jak kawa przelewowa, jednak w uproszczonej formie. Parzenie kawy umożliwia filtr w kształcie stożka umieszczany w specjalnym koszyczku. Następnie znajdującą się w nim kawę stopniowo polewaj wodą o temperaturze około 90 stopni Celsjusza. Warto wcześniej przepłukać filtr gorącą wodą, co poprawi walory smakowe kawy oraz ogrzeje cały zestaw, zapewniając stabilność temperaturową. Jeśli nie masz pod ręką dripa ani innego gęstego sitka, możesz użyć papierowego filtra do kawy. Wsyp zmieloną kawę do filtra i zwiąż go nitką – powstanie coś przypominającego woreczek z herbatą. Czas parzenia kawy w ten sposób powinien wynosić około czterech minut. Metod parzenia kawy jest wiele – możesz wypróbować kilka i zdecydować, która z nich odpowiada Ci najbardziej. Automatyczne ekspresy pozwalają łatwo przygotować różne rodzaje kawy, ale dobre cappuccino albo pyszną kawę mrożoną możesz także zrobić samodzielnie.