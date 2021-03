Kaip plinta COVID-19 ir kaip apsaugoti save ir kitus?

EPA sako: „Manoma, kad COVID-19 daugiausia plinta per artimus žmonių kontaktus... Be artimo kontakto su užkrėstais žmonėmis ir užterštais paviršiais, yra tikimybė, kad COVID-19 gali plisti ir per ore esančias daleles patalpų aplinkoje“.

Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite:

https://www.epa.gov/coronavirus/indoor-air-andcoronavirus-covid-19s