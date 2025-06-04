Philips Evnia suteikia jums maksimalų žaidimų lankstumą – tiesiog perjunkite tarp 4K UHD raiškos su 160 Hz dažniu, kad gautumėte įtraukiančius, krištolo skaidrumo vaizdus, ir FHD raiškos su 320 Hz dažniu, kad gautumėte e. sporto lygio reagavimą. Greitas IPS, HDR ir mažas įvesties delsos lygis užtikrina, kad kiekvienas kadras būtų perteiktas tiksliai.
Perjunkite greitį, o ne ekranus.
Dominuokite 320 Hz dažniu arba apakinkite kitus 4K raiška su 160 Hz dažniu – kad ir ko reikalautų jūsų žaidimas, šis monitorius prisitaiko prie jūsų poreikių. Dvigubas režimas suteikia jums kontrolę ir leidžia pasirinkti tobulą balansą tarp skiriamosios gebos ir atnaujinimo dažnio: rinkitės FHD raišką su 320 Hz, jei norite itin greitų žaidimų, arba 4K UHD raišką su 160 Hz, jei norite sodrių, įtraukiančių vaizdų. Sukurtas žaidėjams, kurie daro viską!
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.