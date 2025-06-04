Paieškos terminai

Philips Evnia Dual Mode banner image

Philips dvigubi monitoriai

Vienas monitorius, du režimai

 
Greitis ar ryškumas? Dabar turėsite abu
 
Philips Evnia suteikia jums maksimalų žaidimų lankstumą – tiesiog perjunkite tarp 4K UHD raiškos su 160 Hz dažniu, kad gautumėte įtraukiančius, krištolo skaidrumo vaizdus, ​​ir FHD raiškos su 320 Hz dažniu, kad gautumėte e. sporto lygio reagavimą. Greitas IPS, HDR ir mažas įvesties delsos lygis užtikrina, kad kiekvienas kadras būtų perteiktas tiksliai.

Perjunkite greitį, o ne ekranus.

 
Dominuokite 320 Hz dažniu arba apakinkite kitus 4K raiška su 160 Hz dažniu – kad ir ko reikalautų jūsų žaidimas, šis monitorius prisitaiko prie jūsų poreikių. Dvigubas režimas suteikia jums kontrolę ir leidžia pasirinkti tobulą balansą tarp skiriamosios gebos ir atnaujinimo dažnio: rinkitės FHD raišką su 320 Hz, jei norite itin greitų žaidimų, arba 4K UHD raišką su 160 Hz, jei norite sodrių, įtraukiančių vaizdų. Sukurtas žaidėjams, kurie daro viską!

Philips Evnia Dual Resolution video banner image

 Mūsų mėgstamas (-i)

27M2N3800A image

Philips Evnia 27M2N3800A


Išplėskite savo
žaidimų horizontą

Sužinokite daugiau >

Funkcijos pasiekiamos ranka

 

Dvigubas režimas

 
 
Nesunkiai perjunkite tarp 4K UHD @ 160 Hz ir FHD @ 320 Hz raiškos. Daugiau lankstumo, jokių kompromisų.

 

Greitas skydelis IPS

 
Philips Fast IPS ekranas su UltraClear 4K raiška perteikia ryškius vaizdus su tiksliomis spalvomis.

 

Spalvos, kurios išties svarbios

 
Turėdami VESA DisplayHDR™ sertifikatą, matote būtent tai, ko norite: ryškius, tikroviškus vaizdus be jokių kompromisų.

 

Greitas 0,5 ms išmanusis MBR atsakas.

 
Philips Evnia su 0,5 ms išmaniuoju MBR perteikia ryškius, nesusiliejusius vaizdus, ​​idealiai tinkančius greito tempo žaidimams.

 

Dvigubas režimas

 
 
Nesunkiai perjunkite tarp 4K UHD @ 160 Hz ir FHD @ 320 Hz raiškos. Daugiau lankstumo, jokių kompromisų.

 

Greitas skydelis IPS

 
Philips Fast IPS ekranas su UltraClear 4K raiška perteikia ryškius vaizdus su tiksliomis spalvomis.

 

Spalvos, kurios išties svarbios

 
Turėdami VESA DisplayHDR™ sertifikatą, matote būtent tai, ko norite: ryškius, tikroviškus vaizdus be jokių kompromisų.

 

Greitas 0,5 ms išmanusis MBR atsakas.

 
Philips Evnia su 0,5 ms išmaniuoju MBR perteikia ryškius, nesusiliejusius vaizdus, ​​idealiai tinkančius greito tempo žaidimams.

Visų tipų žaidėjams

 

Turinio kūrėjas

 
160 Hz 4K. Tikslus judesys.

Redaguokite, animuokite ir kurkite dizainą naudodami itin sklandų 160 Hz atnaujinimo dažnį ir stulbinamą 4K ryškumą. Mes teikiame sprendimus pažangiausiai kūrybinei darbo tvarkai.

 

FPS Pro

 
320 Hz atsako laikas. Daugiau jokių pasiteisinimų.

Įvaldykite kiekvieną žaidimo etapą su sekundės dalies atsaku ir sklandžiu žaidimu.

 

Srautinio perdavimo funkcija

 
Subalansuotas našumas. Visada įjungtas.

Žaiskite, transliuokite ir bendraukite su stabiliu našumu ir optimizuotu daugiaprogramiu režimu. Jūsų nustatymai = jūsų laida.

 

Žaidėjas ant konsolės

 
HDMI 2.1, UHD @ 120 Hz. Pasiruošęs žaisti.

Pasinerkite į vaizdinę patirtį su HDR, maža įvesties delsa ir sklandžiu suderinamumu su naujos kartos konsolėmis.

 

Turinio kūrėjas

 
160 Hz 4K. Tikslus judesys.

Redaguokite, animuokite ir kurkite dizainą naudodami itin sklandų 160 Hz atnaujinimo dažnį ir stulbinamą 4K ryškumą. Mes teikiame sprendimus pažangiausiai kūrybinei darbo tvarkai.

 

FPS Pro

 
320 Hz atsako laikas. Daugiau jokių pasiteisinimų.

Įvaldykite kiekvieną žaidimo etapą su sekundės dalies atsaku ir sklandžiu žaidimu.

 

Srautinio perdavimo funkcija

 
Subalansuotas našumas. Visada įjungtas.

Žaiskite, transliuokite ir bendraukite su stabiliu našumu ir optimizuotu daugiaprogramiu režimu. Jūsų nustatymai = jūsų laida.

 

Žaidėjas ant konsolės

 
HDMI 2.1, UHD @ 120 Hz. Pasiruošęs žaisti.

Pasinerkite į vaizdinę patirtį su HDR, maža įvesties delsa ir sklandžiu suderinamumu su naujos kartos konsolėmis.

Philps Evnia Precision Center

Philips Evnia
Precision Center

 

Philips Evnia Precision Center – tai lengvai naudojama

programinė įranga, sukurta jūsų monitoriui optimizuoti

naudojant intuityvius valdiklius.

Sužinokite daugiau

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Atrasti

My Philips

Prisiregistruokite ir gaukite
išskirtinių privilegijų

Užsisakykite mūsų naujienlaiškį

* Privalomi laukai​

Išskirtinės akcijos ir pasiūlymai

Informacija apie naujausius produktus

Patarimai ir rekomendacijos

*
Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!
Ką tai reiškia?
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Visos teisės saugomos.

Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.