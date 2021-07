Aparato tipui: nuo HD8743 iki HD8747 ir nuo RI8743 iki RI8747 plius serijos numeriams nuo TW901241438213 iki TW901434485351.

Pradėtas procesas turi būti pabaigtas jo nepertraukiant. Išjungus aparatą iš elektros lizdo procesas nesibaigia.

Jei negalite baigti nukalkinimo procedūros, išjunkite aparatą iš elektros lizdo, nustatykite valdymo ratuką į PUPELIŲ padėtį ir ĮJUNKITE, paspausdami „ON/OFF“ mygtuką. Aparatas automatiškai paleis nukalkinimo procesą nuo 6 veiksmo. Tęskite nuo šios vietos ir baikite iki galo.

Nukalkinimo procesas

1) Ištuštinkite vandens bakelį ir į jį supilkite visą „Philips“ / „Saeco“ nukalkinimo tirpalą. Pripildykite švaraus vandens iki „MAX“ lygio ir įdėkite atgal.

2) IŠJUNKITE aparatą, paspausdami „ON/OFF“ mygtuką.

3) Pasukite valdymo ratuką į PUPELIŲ padėtį.

4) Padėkite didelę talpą po karšto vandens / garų antgaliu.

5) Paspauskite „ESPRESSO“ ir „COFFEE“ mygtukus tuo pačiu metu ir palaikykite maždaug 5 sek. Raudona ŠAUKTUKO lemputė pradės greitai mirksėti ir mirksės per visą nukalkinimo ciklą.

6) Aparatas pradės viduje dozuoti nukalkinimo tirpalą į lašų surinkimo dėklą keliais vienos minutės intervalais. Jis nedozuos per karšto vandens / garų antgalį. Tai užtruks maždaug 5 min. Palaukite, kol užsidegs žalia 2 PUODELIŲ lemputė.

Dėmesio: Jei NEIŠJUNGĖTE aparato prieš paspausdami du mygtukus, jis pradės dozuoti kavą vietoj to, kad paleistų nukalkinimo ciklą. Tokiu atveju pradėkite iš naujo nuo 2 veiksmo.

7) Užsidegus žaliai 2 PUODELIŲ lemputei, pasukite valdymo ratuką į KARŠTO VANDENS padėtį.

8) Po maždaug 1 min. aparatas pradės dozuoti per karšto vandens / garų antgalį ir tai darys keliais vienos minutės intervalais tol, kol vandens bakelis ištuštės. Tai užtruks maždaug 15 min.

9) Kai žalia 2 PUODELIŲ lemputė pradės lėtai mirksėti, pasukite valdymo ratuką į PUPELIŲ padėtį. Įsijungs raudona NĖRA VANDENS lemputė.

10) Ištuštinkite didelę talpą ir lašų surinkimo dėklą ir įdėkite juos atgal.

Plovimo ciklas

11) Išplaukite vandens bakelį ir pripildykite švaraus vandens iki „MAX“ lygio. Įdėkite jį atgal į aparatą.

12) Užsidegus žaliai 2 PUODELIŲ lemputei, pasukite valdymo ratuką į KARŠTO VANDENS padėtį. Aparatas užpildys vidinius kontūrus.

13) Po to pradės lėtai mirksėti žalia 2 PUODELIŲ lemputė. Pasukite valdymo ratuką į PUPELIŲ padėtį.

14) Aparatas viduje dozuos vandenį į lašų surinkimo dėklą. Jis nedozuos per karšto vandens / garų antgalį.

15) Užsidegus žaliai 2 PUODELIŲ lemputei, pasukite valdymo ratuką į KARŠTO VANDENS padėtį. Dabar aparatas dozuos per karšto vandens / garų antgalį, kol vandens bakelis ištuštės.

16) Po to pradės lėtai mirksėti žalia 2 PUODELIŲ lemputė. Pasukite valdymo ratuką į PUPELIŲ padėtį. Įsijungs raudona NĖRA VANDENS lemputė.

Antras plovimo ciklas

17) Ištuštinkite didelę talpą ir lašų surinkimo dėklą ir įdėkite juos atgal.

18) Išplaukite vandens bakelį ir pripildykite švaraus vandens iki „MAX“ lygio. Įdėkite jį atgal į aparatą.

19) Užsidegus žaliai 2 PUODELIŲ lemputei, pasukite valdymo ratuką į KARŠTO VANDENS padėtį.

20) Aparatas dozuos per karšto vandens / garų antgalį, kol vandens bakelis ištuštės.

21) Po to aparatas išsijungs. Raudona ŠAUKTUKO lemputė išsijungs. Pasukite valdymo ratuką į PUPELIŲ padėtį.

22) Išplaukite lašų surinkimo dėklą ir įdėkite jį atgal. Uždėkite klasikinį pieno putų plakiklį „Pannarello“ / kapučinatorių ir „INTENZA+“ vandens filtrą (jei naudojamas).

23) Išplaukite vandens bakelį ir pripildykite švaraus vandens iki „MAX“ lygio. Įdėkite jį atgal į aparatą.

24) Norėdami gaminti kavą, įjunkite aparatą.