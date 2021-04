SE klaidos kodas (arba 35)

Klaidos kodas SE (arba 35, jei žiūrite atvirkščiai) nurodys, kad „Philips SpeedPro Max“ belaidis siurblys negali veikti arba būti įkrautas, nes patalpos temperatūra per žema, per aukšta arba yra mechaninė problema.



Kai patalpos temperatūra per aukšta (virš 40 laipsnių Celsijaus arba 104 laipsnių Farenheito) arba per žema (mažiau nei 5 laipsniai Celsijaus arba 41 laipsnis Farenheito), atjunkite prietaisą nuo įkroviklio ir perneškite „Philips SpeedPro Max“ belaidį siurblį į patalpą, kurios temperatūra yra maždaug 20 laipsnių Celsijaus arba 68 laipsniai Farenheito.



Ar atlikus šiuos veiksmus nepavyko išspręsti problemos? Susisiekite su mumis dėl tolesnės pagalbos.