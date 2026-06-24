Kodėl tėvų įrenginys veikia trumpai?

Kūdikių monitoriaus tėvų įrenginio veikimo laikas gali skirtis dėl pasirinktų nustatymų ir naudojimo režimo. Toliau pateikiami būdai, kaip maksimaliai pailginti tėvų įrenginio veikimo laiką.
Kai vaizdo ekranas įjungtas nuolat, pagrindinis įrenginys sunaudoja daug energijos. Jei norite pailginti veikimo laiką, įjunkite taupųjį režimą pagrindiniame įrenginyje.
Įjungus taupųjį režimą, pagrindinio įrenginio ekranas ir garsas išsijungia, kai 20 sekundžių nesigirdi jokio garso. Taupiojo režimo lemputė įsižiebia žaliai, rodydama, kad įjungtas taupusis režimas. Taupioj režimo metu ekranas ir garso transliacijos visiškai išjungiamos, kad būtų taupomas akumuliatoriaus veikimo laikas. Kūdikio įrenginiui užfiksavus garsą, iš karto įsijungia tėvų įrenginio ekranas ir garsas. Garsai perduodami į tėvų įrenginį, o garso lygio lemputės šviečia žaliai. Kol garsas neužfiksuojamas, garso lygio lemputės yra išjungtos.
Pastaba: mažiausias garso lygis garsui ir ekranui įjungti nustatomas jautrumo nustatymu.
Norėdami įjungti taupųjį režimą, paspauskite tėvų įrenginio šone esantį režimo mygtuką.
Jei nustatytas didelis ryškumas, pagrindinis įrenginys sunaudoja daugiau energijos. Norėdami sureguliuoti ekrano ryškumą, paspauskite kairiąją arba dešiniąją valdymo mygtuko dalį.
Jei nustatytas didelis garsumas, pagrindinis įrenginys sunaudoja daugiau energijos.
Norėdami reguliuoti pagrindinio įrenginio garsumą, paspauskite viršutinę arba apatinę valdymo mygtuko dalį.
Pastaba: kai garsumo juosta yra mažiausia, garsas yra nutildytas. Tėvų įrenginio būsenos juostoje rodoma nutildymo piktograma, o iš tėvų įrenginio gausite tik perspėjimus ir vaizdo įrašus.
Jei nustatytas aukštas jautrumas, tėvų įrenginys sunaudoja daugiau energijos. Kūdikio įrenginio jautrumo lygis lemia tai, ką girdite per tėvų įrenginį. Nustatę aukštą lygį, girdėsite daug garsų, įskaitant švelnius foninius garsus. Nustatę žemą jautrumo lygį, girdėsite tik garsesnius garsus.
Norėdami reguliuoti jautrumą, paspauskite dešiniąją valdymo mygtuko dalį, kad pasiektumėte jautrumo lygius. Tada paspauskite viršutinę arba apatinę valdymo mygtuko dalį, kad pasirinktumėte norimą jautrumo lygį.
Naudokite originalų adapterį, kad įkrautumėte akumuliatorių ir palaikytumėte akumuliatoriaus būklę.
Akumuliatorius palaipsniui, labai lėtai išsikrauna, net kai pagrindinis įrenginys yra išjungtas.
Norėdami taupyti akumuliatorių, išjunkite pagrindinį įrenginį, kai jo nenaudojate.
Patariame tėvų įrenginį visą naktį laikyti prijungtą prie elektros tinklo. Jei naktį akumuliatorius išsikraus, tėvų įrenginys skleis garsinį signalą, kuris gali jus pažadinti.
Po ilgo naudojimo laikotarpio akumuliatoriaus talpa, kaip ir bet kuriame kitame įkraunamame elektroniniame prietaise, sumažėja.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:SCD881/26 , SCD891/26 , SCD831/52 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›