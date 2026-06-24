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„Philips" pagalba

Kodėl tėvų įrenginys veikia trumpai?

Kūdikių monitoriaus tėvų įrenginio veikimo laikas gali skirtis dėl pasirinktų nustatymų ir naudojimo režimo. Toliau pateikiami būdai, kaip maksimaliai pailginti tėvų įrenginio veikimo laiką.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCD881/26 , SCD891/26 , SCD831/52 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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