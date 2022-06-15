Paieškos terminai

Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas

Personalizuota jūsų burnos sveikatos priežiūra

20x efektyvesnis¹, švelnus dantenoms

Išbandykite mūsų pažangiausią elektrinį dantų šepetėlį: Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 su SenseIQ technologija. Jis patobulina mūsų patikrintą Sonic technologiją, pritaikydamas ją prie individualių burnos priežiūros poreikių.

Nuvalyk apnašas

20 kartų daugiau apnašų pašalinimo1

Veiksmingai valo ten, kur neįmanoma pasiekti rankiniu šepetėliu, todėl kasdien jaučiasi pastebimai švaresnis ir kuopštesnis valymas.

Galingas, bet švelnus

Sveikesnės dantenos vos per 2 savaites2

Sukurtas, kad būtų švelnus dantenoms ir palaikytų bendrą dantenų sveikatą kiekvieną kartą valant dantis.

Efektyvus valymas

Pašalink 100% daugiau dėmių3

Padeda atkurti natūralų dantų baltumą, švelniai pašalinant kasdien susidarančias paviršiaus dėmes.

Sonicare Brush Heads Portfolio Feature Image (PPL) Our best plaque removal

Iki 20 kartų veiksmingiau šalina apnašas*, švelnus dantenoms

Kiekvienas valosi skirtingai, todėl šepetėlio galvutė su įvairiakampiais šereliais sukurta taip, kad efektyviai pašalintų apnašas nepriklausomai nuo technikos. Mūsų „All-in-One A3“ šepetėlio galvutė – tai aukščiausias valymo lygis: pašalinama iki 20 kartų daugiau apnašų, 15 kartų sveikesnės dantenos per 6 savaites, iki 100 % daugiau pašalintų dėmių per mažiau nei 2 dienas lyginant su įprastu šepetėliu.

Philips_Sonicare_9900 series Feature Image (PPL) SenseIQ

„SenseIQ“ technologija – individualiai priežiūrai

„SenseIQ“ nuolat analizuoja jūsų valymo įpročius – spaudimą, judesius ir padengimą iki 100 kartų per sekundę. Jei spaudžiate per stipriai, šepetėlis automatiškai sumažina intensyvumą ir taip apsaugo dantis bei dantenas.

Sonicare Brush Heads Portfolio Feature Image (PPL) Trusted Sonicare brushing

Sonicare Fluid Action

Dantų šepetėliai „Philips Sonicare“ valo švelniai, bet efektyviai, o dantis ir dantenas prižiūri iki 62 tūkst. šerelių judesių per minutę. „Sonicare Fluid Action“ palaiko šerelius, kad šie valytų, skystį nukreipdami giliai tarp dantų ir palei dantenų liniją.

Philips_Sonicare_9900 Series Feature Image (PPL) Visual_pressure_sensor_A3

Apsaugokite dantenas su slėgio jutikliu

Šis „Sonicare“ elektrinis dantų šepetėlis turi šviesos žiedą pagrinde, kuris švelniai įspėja, jei spaudžiate per stipriai. Kai žiedas šviečia, sumažinkite spaudimą – taip apsaugosite dantenas.

Philips_Sonicare_9900 series Feature Image (PPL) Setting_mode_intensity_via_phone

Pasirinkite jums tinkamiausią valymo režimą

Tobulinkite burnos priežiūros rutiną su 15 valymo nustatymų. Reikia giluminio valymo ar švelnesnio režimo? Pasirinkite vieną iš penkių režimų – „Clean“, „White+“, „Gum Health“, „Deep Clean“ ir „Sensitive“ – ir vieną iš trijų intensyvumo lygių. Atidarykite programėlę, pasirinkite nustatymus, o šepetėlis atliks likusį darbą.

SenseIQ technologija

Išmanus valymas, personalizuota priežiūra

SenseIQ stebi jūsų dantų valymą iki 100 kartų per sekundę, fiksuodamas spaudimą, judesius, valymo plotą ir kitus parametrus. Prireikus, jis automatiškai reguliuoja intensyvumą, užtikrindamas lengvą, individualizuotą priežiūrą – kad kiekvienas valymas duotų geresnių rezultatų.

¹ DiamondClean serija su A3 šepetėlio galvute, palyginti su rankiniu dantų šepetėliu.
² Clean režimu, palyginti su rankiniu dantų šepetėliu.
³ Palyginti su rankiniu dantų šepetėliu. In vitro tyrimas, tikrieji rezultatai gali skirtis.
Išskyrus PhilipsOne.
* palyginti su rankiniu dantų šepetėliu
** palyginti su rankiniu dantų šepetėliu per 6 savaites
*** laboratorijoje atlikti tyrimai palyginti su paprastu dantų šepetėliu
