Pieninio danties netekimas
Veiksmingai valo ten, kur neįmanoma pasiekti rankiniu šepetėliu, todėl kasdien jaučiasi pastebimai švaresnis ir kuopštesnis valymas.
Sukurtas, kad būtų švelnus dantenoms ir palaikytų bendrą dantenų sveikatą kiekvieną kartą valant dantis.
Padeda atkurti natūralų dantų baltumą, švelniai pašalinant kasdien susidarančias paviršiaus dėmes.
Kiekvienas valosi skirtingai, todėl šepetėlio galvutė su įvairiakampiais šereliais sukurta taip, kad efektyviai pašalintų apnašas nepriklausomai nuo technikos. Mūsų „All-in-One A3“ šepetėlio galvutė – tai aukščiausias valymo lygis: pašalinama iki 20 kartų daugiau apnašų, 15 kartų sveikesnės dantenos per 6 savaites, iki 100 % daugiau pašalintų dėmių per mažiau nei 2 dienas lyginant su įprastu šepetėliu.
„SenseIQ“ nuolat analizuoja jūsų valymo įpročius – spaudimą, judesius ir padengimą iki 100 kartų per sekundę. Jei spaudžiate per stipriai, šepetėlis automatiškai sumažina intensyvumą ir taip apsaugo dantis bei dantenas.
Dantų šepetėliai „Philips Sonicare“ valo švelniai, bet efektyviai, o dantis ir dantenas prižiūri iki 62 tūkst. šerelių judesių per minutę. „Sonicare Fluid Action“ palaiko šerelius, kad šie valytų, skystį nukreipdami giliai tarp dantų ir palei dantenų liniją.
Šis „Sonicare“ elektrinis dantų šepetėlis turi šviesos žiedą pagrinde, kuris švelniai įspėja, jei spaudžiate per stipriai. Kai žiedas šviečia, sumažinkite spaudimą – taip apsaugosite dantenas.
Tobulinkite burnos priežiūros rutiną su 15 valymo nustatymų. Reikia giluminio valymo ar švelnesnio režimo? Pasirinkite vieną iš penkių režimų – „Clean“, „White+“, „Gum Health“, „Deep Clean“ ir „Sensitive“ – ir vieną iš trijų intensyvumo lygių. Atidarykite programėlę, pasirinkite nustatymus, o šepetėlis atliks likusį darbą.
