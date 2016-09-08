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  • LCD monitorius su LED foniniu apšvietimu
    Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai
  • Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai
  • LCD monitorius su LED foniniu apšvietimu
    Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai
  • Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai

Nutraukta gamyba

LCD monitorius su LED foniniu apšvietimu

200V4QSBR/00

5
| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai
Mėgaukitės ryškiu MVA LED vaizdu šiame patraukliame, blizgaus dizaino ekrane. Tai puikus pasirinkimas su „SmartControl“ apšvietimu!
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Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai

  • „V Line“

  • 20 (19,53 in / 49,6 cm įstriž.)

MVA ekrano technologija – platus žiūrėjimo kampas ir sodrus kontrastas

MVA ekrano technologija – platus žiūrėjimo kampas ir sodrus kontrastas

„Philips“ MVA LED ekranuose naudojama pažangi MVA (angl. „Multi Domain Vertical Aligment“) technologija garantuoja aukštą statinio kontrasto santykį atkuriant itin sodrius ir ryškius vaizdus. Darbui su įprastomis biuro programomis ypatingi reikalavimai nėra keliami, todėl ši technologija specialiai pritaikyta nuotraukoms, naršymui internete, filmams, žaidimams ir sudėtingoms grafinėms programoms. Optimizuota pikselių valdymo technologija užtikrina itin platų 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampą, todėl galite mėgautis itin ryškiais vaizdais.

16:9 „Full HD“ ekranas – aiškūs ir detalūs vaizdai

16:9 „Full HD“ ekranas – aiškūs ir detalūs vaizdai

Vaizdo kokybė – svarus veiksnys. Įprastiniai ekranai užtikrina kokybę, bet jūs norite daugiau. Šiame ekrane atkuriamas patobulintas „Full HD“ 1920 x 1080 raiškos vaizdas. Ryškūs, detalūs „Full HD“ vaizdai ir didelis ryškumas – neįtikėtinas kontrastas ir natūralios spalvos padeda atkurti realistiškus vaizdus.

Lengva suderinti ekrano charakteristikas, naudojant „SmartControl Lite“

„SmartControl Lite“ yra naujos kartos 3D piktogramomis paremta GUI monitoriaus valdymo programinė įranga. Tai leidžia naudotojui pele suderinti daugelį monitoriaus parametrų, tokių kaip spalva, ryškumas, ekrano kalibravimas, multimedija, ID valdymas ir t. t.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

08/09/2016

România

România

Ecelent!

Un monitor foarte bun! Culori frumoas si unghi de vizibilitate excelent.

Ši apžvalga buvo parašyta apie 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Ši apžvalga buvo parašyta apie 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

04/02/2016

Česká republika

Česká republika

Naprosta spokojenost,za přiznivou cenu velmi kvalitní výrobek,který splnil co sliboval.

Výrobek splnil mé očekávání a mile překvapil,kontrast,podání barev a jas za mně palec nahoru a plná podpora češtiny taky poťeší.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED

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Atsakomybės apribojimai

  1. Išmanusis reakcijos laikas – tai optimali GtG arba GtG (BW) tyrimų reikšmė.