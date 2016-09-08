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Nutraukta gamyba
„V Line“
20 (19,53 in / 49,6 cm įstriž.)
„Philips“ MVA LED ekranuose naudojama pažangi MVA (angl. „Multi Domain Vertical Aligment“) technologija garantuoja aukštą statinio kontrasto santykį atkuriant itin sodrius ir ryškius vaizdus. Darbui su įprastomis biuro programomis ypatingi reikalavimai nėra keliami, todėl ši technologija specialiai pritaikyta nuotraukoms, naršymui internete, filmams, žaidimams ir sudėtingoms grafinėms programoms. Optimizuota pikselių valdymo technologija užtikrina itin platų 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampą, todėl galite mėgautis itin ryškiais vaizdais.
Vaizdo kokybė – svarus veiksnys. Įprastiniai ekranai užtikrina kokybę, bet jūs norite daugiau. Šiame ekrane atkuriamas patobulintas „Full HD“ 1920 x 1080 raiškos vaizdas. Ryškūs, detalūs „Full HD“ vaizdai ir didelis ryškumas – neįtikėtinas kontrastas ir natūralios spalvos padeda atkurti realistiškus vaizdus.
„SmartControl Lite“ yra naujos kartos 3D piktogramomis paremta GUI monitoriaus valdymo programinė įranga. Tai leidžia naudotojui pele suderinti daugelį monitoriaus parametrų, tokių kaip spalva, ryškumas, ekrano kalibravimas, multimedija, ID valdymas ir t. t.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Ahilles
08/09/2016
România
Ecelent!
Un monitor foarte bun! Culori frumoas si unghi de vizibilitate excelent.
Ši apžvalga buvo parašyta apie 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Ši apžvalga buvo parašyta apie 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Dj28
04/02/2016
Česká republika
Naprosta spokojenost,za přiznivou cenu velmi kvalitní výrobek,který splnil co sliboval.
Výrobek splnil mé očekávání a mile překvapil,kontrast,podání barev a jas za mně palec nahoru a plná podpora češtiny taky poťeší.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED
Išmanusis reakcijos laikas – tai optimali GtG arba GtG (BW) tyrimų reikšmė.