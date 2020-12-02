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22PFT4022/12
Itin plonas „Full HD“ LED televizorius
Sukurtas tam, kad galėtumėte maloniai praleisti laiką, „Philips“ 4000 TV perteikia kokybišką vaizdą mažame ekrane. Jis pakankamai kompaktiškas, kad galėtumėte greitai ir be vargo pernešti iš kambario į kambarį, jo minimalistinis dizainas dera bet kokioje vietoje.
55 cm (22 in)
„Full HD“ LED TV
DVB-T/T2/C
Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.
Vaizdo kokybė – svarbus faktorius. Įprastiniai HDTV užtikrina gerą kokybę, bet jūs norite daugiau. Įsivaizduokite itin detalų, ryškų, neįtikėtino kontrasto vaizdą ir tikroviškas spalvas.
Jokios painiavos su laidais – vienu HDMI laidu iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą signalą, todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas aukščiausios kokybės vaizdas. Kartu su „Philips EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „Blu-Ray“ grotuvuose, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.
3.9
iš 5
24
Atsiliepimai
homer 33
02/12/2020
Polska
jest bardzo przydatny w mniejszych pomieszczeniach
produkt jest bardzo przydatny Posiada dobre parametry
Argumentai už
Bardzo czysty obraz Prosta obsługa
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Naudojimo data 2019-12-02
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Naudojimo data 2019-12-02
Mici666
05/07/2018
Polska
Tv godny polecenia
Jakość obrazu żyleta, dźwięk czyst, głośniki skala od 0-60 w sypialni 25 i już jest głośno, sygnał antenowy - kablówka bez tunera. Polecam Bardzo Dobry sprzęt w dobrej cenie
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Piotrek79
22/05/2018
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Dobry telewizor za niską cenę
kupiłem ten telewizor do kuchni, dobry obraz i dźwięk. Za tą cenę naprawdę dobry zakup.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.