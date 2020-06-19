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43PUS7363/12
Itin plonas 4K UHD LED „Android“ televizorius
Mėgaukitės mėgstamomis laidomis, filmais ir žaidimais su 4K UHD televizoriumi, per kurį turinys iš bet kokio šaltinio atrodo puikiai. Su „Android TV“, belaidžiu ryšiu ir „Ambilight“ ne tik transliuosite tai, ką labiausiai mėgstate, bet ir pajausite malonumą žiūrėdami.
108 cm (43 in) „Ambilight“ televizorius
1600 „Picture Performance Index“
„HDR Plus“
„P5 Perfect Picture Engine“
Matykite daugiau nei tradicinę televizijos programą su „Google Play Store“ ir „Philips App Gallery“. Nuolat mėgaukitės filmais, televizija, muzika, programomis ir žaidimais. Daugiau mėgstamų dalykų.
„Philips Quad Core“ procesorius su „Android“ suteikia neįtikėtinus pojūčius žaidžiant. Televizoriuje įdiegus „Android“, galėsite naršyti, paleisti programas ir leisti vaizdo įrašus itin greitai, intuityviai ir smagiai.
„Micro Dimming Pro“ optimizuoja jūsų televizoriaus kontrastą pagal kambario apšvietimą. Speciali programinė įranga analizuoja vaizdą 6400 skirtingų zonų, todėl jūs mėgausitės neįtikėtinu kontrastu ir vaizdo kokybe stebėdami itin tikroviškus vaizdus naktį ir dieną.
4.2
iš 5
34
Atsiliepimai
Koko76
19/06/2020
България
Телевизора има чудесни характеристики
На цялото семейство ни допадна много.Отлична картина и звук.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7300 series 43PUS7363 Ултратънък 4K UHD LED Android TV
Naudojimo data 2019-12-19
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7300 series 43PUS7363 Ултратънък 4K UHD LED Android TV
Naudojimo data 2019-12-19
Jordano
18/06/2020
България
Телевизорът е отличен
Tелевизорът е идеален за спалня с своята функция амбилайт. Създава усещане за много по-голям екран. Много добър звук и картина. Понякога има проблем със сдвояването на дистанционното.
Argumentai už
Ambilight
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7300 series 43PUS7363 Ултратънък 4K UHD LED Android TV
Naudojimo data 2019-06-18
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7300 series 43PUS7363 Ултратънък 4K UHD LED Android TV
Naudojimo data 2019-06-18
mido5263
28/09/2019
Slovenija
super TV
GLede na star TV je tole preskok v kvantno fiziko :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7300 series 50PUS7363 Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD z Android TV
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7300 series 50PUS7363 Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD z Android TV
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
„Android“ programų pasiūla skiriasi pagal šalį. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite vietinėje „Google Play Store“.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
„Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.
„Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv.
USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.
Atminkite, kad „Amazon Apps“ gali būti ne visada pasiekiamos jūsų šalyje („Amazon apps“ šiuo metu veikia tik JK, Vokietijoje, Austrijoje)
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.
2018 m. „Android TV“ televizoriuose „Google Assistant“ bus įdiegtas kaip programinės įrangos naujinys.
Jo funkcionalumas priklauso nuo „ChromeCast“ integruotų programų ir išmaniųjų prietaisų. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, apsilankykite „ChromeCast“ integruotų produktų puslapiuose.