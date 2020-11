„Android“: paleiskite savo programą arba pasirinkite paleisti mėgstamą programą

Naudodami ekrane įdiegtą „Android“ sistemą galite dirbti su tobuliausia OS planetoje ir išsaugoti savo programą tiesiogiai ekrane. Be to, tai reiškia, kad įdiegtų programų, pvz., naršyklės, jutiklinis valdymas veikia vos išėmus iš dėžės. Prijunkite maitinimą ir iškart galite sąveikauti. Taip pat galite naudoti įdiegtą planuoklį ir išdėstyti programas ir turinį per visą dieną, atsižvelgdami į dienos metą. Naudojant automatinio orientavimo funkciją, turinio rodymas vertikaliai arba horizontaliai toks paprastas, kaip pasukti ekraną.