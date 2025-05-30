Paieškos terminai

    The One 4K „Ambilight“ televizorius

    85PUS9000/12

    Tas, kurį norisi žiūrėti

    Įsivaizduokite tai. Didelės kino naktys. Sklandūs žaidimų judesiai. Erdvinis garsas. Begalinis „Smart TV“ pasirinkimas. Ir „4K Ambilight“ televizorius, kurio vaizdas peržengia ekrano ribas. Jį ne tik lengva naudoti, bet ir jis yra tas vienintelis, kuriame yra viskas.

    The One 4K „Ambilight“ televizorius

    Tas, kurį norisi žiūrėti

    • 215 cm (85 in) „AMBILIGHT“ televizorius
    • 4K QLED. VRR 144 Hz
    • „P5 Picture Engine“
    • „Dolby Vision“ ir „Dolby Atmos“
    Vienintelis televizorius su integruotu apšvietimu nugaroje

    Vienintelis televizorius su integruotu apšvietimu nugaroje

    Įsivaizduokite. Integruotas LED apšvietimas, reaguojantis į viską, ką stebite, ir panardinantis jus į spalvas. „Ambilight“ viską keičia: dabar jūsų ekranas atrodys didesnis, įtraukdamas jus giliau į mėgstamiausią televizorių. Kartą patyrę, niekada nenorėsite kito televizoriaus be šio apšvietimo.

    Ryškus ir gyvybingas vaizdas su 4K QLED

    Ryškus ir gyvybingas vaizdas su 4K QLED

    Ryškios spalvos. Itin ryškios scenos. Tai tobuliausias vaizdas. Su 4k (UHD) – tai „Ambilight“ televizorius, kuris prisitaiko prie visų jūsų HDR formatų. Kiekvieną neįtikėtiną akimirką, tamsią ar šviesią, atkuriamą ar transliuojamą, žiūrėdami sceną po scenos galėsite praryti kiekvieną detalę.

    Patikėsite tik pamatę, „Philips P5 Picture Engine“

    Patikėsite tik pamatę, „Philips P5 Picture Engine“

    Įsivaizduokite tai. Išsamesnės smulkmenos. Neįtikėtinai ryškios spalvos. Tokie tikroviški odos atspalviai. Toks sklandus, natūralus judesys ir tokie ryškūs vaizdai, tarsi galėtum pasijusti esantis toje akimirkoje. Atmerkite akis, pakylėkite pojūčius ir leiskite sau pajusti skirtumą.

    Kino teatrui prilygstantys įspūdžiai su „Dolby“

    Kino teatrui prilygstantys įspūdžiai su „Dolby“

    „Dolby Vision“ ir „Dolby Atmos“ perkelia tiesiai į režisieriaus vietą. Kiekviena scena, aiškiai apibrėžta pagal kino teatro standartą, – tai malonumas jūsų akims ir ausims. Nesvarbu, ar tai būtų filmai, sportas arba žaidimai, kiekvieną neįtikėtiną akimirką apsupkite save tikroviškesniais kino teatrui prilygstančiais įspūdžiais.

    DTS:X, užtikrinantis svaiginančią 3D garso patirtį

    DTS:X, užtikrinantis svaiginančią 3D garso patirtį

    DTS:X garsas yra toks tikras, kad jį galite pajusti. Naudojant 3D garso technologiją, kuri suteikia dar vieną dimensiją, garsas laisvai juda, kad galėtumėte dar giliau pasinerti į akimirką.

    Perkelkite žaidimus į kitą lygį

    Perkelkite žaidimus į kitą lygį

    Nuo konsolių pultelių mylėtojų iki ištikimiausių žaidimų mėgėjų – čia viskas susiję su itin greitai reaguojančiu žaidimu ir grafika be jokių trikdžių. Su VRR 144 Hz, HDMI 2.1, itin mažu atsilikimu ir „Freesync premium“ – viskas, kas reikalinga sklandžiam žaidimui. O su „Ambilight“ žaidimų režimu metas dar giliau pasinerti į veiksmą.

    Lengvai raskite turinį su „Titan OS“

    Lengvai raskite turinį su „Titan OS“

    „Philips Smart TV Titan OS“ platforma greitai pateikia tai, ką mėgstate žiūrėti. Nuo kūrinių tęsinių iki serialų, nuo dokumentinių filmų iki dramų – viską, ko norite, rasite vos vienu mygtuko paspaudimu. Kad ir ką norėtumėte žiūrėti, visas geriausias turinys bus lengvai pasiekiamas.

    Lengvai prijunkite prie savo išmaniųjų namų tinklo

    Lengvai prijunkite prie savo išmaniųjų namų tinklo

    „Matter Smart Home“ suderinamumas užtikrina sklandžią integraciją į esamą išmaniųjų namų tinklą. Norėdami valdyti televizorių iš „Matter Smart Home“ programėlės arba naudodami valdymo balsu funkciją, tiesiog paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ir kalbėkite. Pritemdykite šviesas. Sureguliuokite termostatą. Net įjunkite „Philips Ambilight“ televizorių. Viską atliksite viena komanda. Televizorius suderinamas su „Alexa“ palaikančiais įrenginiais ir „Apple AirPlay“.

    Visi dydžiai jūsų poreikiams

    Visi dydžiai jūsų poreikiams

    Dydis yra svarbus. Šiuo atveju svarbu, kaip televizorius gražiai įsilieja į jūsų kambarį. Nesvarbu, ar rinksitės prigludusį mažą ekraną, ar padidintą, kad tilptų į namų kino erdvę, galite rinktis pagal savo poreikius. Nuo 43 iki neįtikėtino 75 colių dydžio televizoriaus – tai neabejotinai tas televizorius, į kurį verta žiūrėti.

    Kiekvienam žodžiui suteikite aiškumo naudodami vokalo stiprinimą

    Aiškiau išgirskite kiekvieną žodį. Vokalo stiprinimas leidžia klausytojui padidinti arba sumažinti dialogo garsumą be jokio poveikio foniniam garsui. Taip dabar nepraleisite nė vienos akimirkos, nes kiekvienas sakinys skamba aiškiau.

    Europietiškas dizainas

    Kruopščiai apgalvotas centrinis pasukamas stovas, užtikrinantis lankstesnį matymo kampą ir mažinantis akinimą. Foninio apšvietimo režimas, kad pagerintumėte kambario apšvietimą. Perdirbtas plastikas, iš kurio suformuotas nuotolinio valdymo pultas. FSC sertifikuoto perdirbto kartono pakuotė ir popierinės instrukcijos viduje – tai viskas, ko tikitės iš „Philips Ambilight TV“.

    Techninės savybės

    • „Ambilight“

      „Ambilight“ funkcijos
      • Ambilight FTI Animation
      • „Ambilight“ muzika
      • „AmbiSleep“
      • Žaidimų režimas
      • Nustatykite lengvą režimą
      • Žadintuvo melodija „Sunrise“
      • Prisitaiko prie sienos spalvos
      „Ambilight“ versija
      3 pusių

    • Vaizdas / ekranas

      Ekrano įstrižainė (coliais)
      85  in
      Ekrano įstrižainė (centimetrais)
      215  cm
      Ekranas
      4K „Ultra HD QLED“
      Skiriamoji ekrano geba
      3840 x 2160 p
      Savasis atnaujinimo dažnis
      120  Hz
      Vaizdo variklis
      „P5 Perfect Picture Engine“
      Vaizdo išryškinimas
      • „Calman“
      • „Calman Autocal Ready“ ir rankinis kalibravimas
      • Krištolo skaidrumo
      • „Dolby Vision“
      • ECO
      • Žaidimas
      • Suderinama su HDR10+
      • Namų kinas
      • Įdiegtas „MEMC“ / „FRC“
      • „Micro Dimming Pro“
      • Monitorius
      • Filmas
      • Asmeninis
      • „Ultra“ raiška
      Kintamas atnaujinimo dažnis
      144 Hz

    • Ekrano įėjimo skiriamoji geba

      Skiriamoji geba – atnaujinimo dažnis
      • 576p–50 Hz
      • 640 x 480–60 Hz
      • 720p–50 Hz, 60 Hz
      • 1920 x 1080p -24/25/30/50/ 60/100/120/144Hz
      • 2560 x 1440 - 60/120/144Hz
      • 3840x2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144Hz

    • Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

      Skaitmeninis televizorius
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Signalo stiprumo indikacija
      Taip
      Teletekstas
      1000 puslapių hipertekstas
      HEVC palaikymas
      Taip

    • Smart TV

      „SmartTV“ programos*
      • „Amazon Prime“ vaizdo įrašas
      • „BBC iplayer“
      • „Disney+“
      • HBO
      • „Netflix“*
      • NFT programa*
      • „YouTube“
      OS
      TITAN OS
      Atminties dydis (laikinosios)*
      8 GB

    • „Smart TV“ funkcijos

      Interaktyvioji televizija
      HbbTV
      „Voice assistant“*
      • Integruota „Amazon Alexa“
      • Veikia su „Google Home“
      • Nuotolinio valdymo pultas su mikrofonu.
      „Smart Home“ patirtis
      • Control4
      • „MATTER“
      • Veikia su „Apple Home“
      Žaidimų valdymo juosta
      „Gamebar 2.0“
      TTS palaikymas
      Taip

    • Multimedijos programos

      Vaizdo įrašų atkūrimo formatai
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Muzikos atkūrimo formatai
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Subtitrų formatų palaikymas
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Nuotraukų atkūrimo formatai
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Garsas

      Garso įrašai
      2.1 kanalas
      Išvesties galia (RMS)
      50 W
      Garsiakalbio konfigūracija
      2 x 10 W pilno diapazono garsiakalbiai + 30 W žemų dažnių garsiakalbis
      „Codec“
      • DTS:X
      • „Dolby Digital“
      • „Dolby Atmos“
      Garsumo gerinimas
      • Visi garso stiliai
      • AVL režimas
      • Žemųjų dažnių patobulinimas
      • „Dolby Media Intelligence“
      • „Dolby Atmos“ virtualizatorius
      • „DTS Play-Fi“
      • Vienodintuvas
      • Klausymosi profilis
      • Nakties režimas
      • Kambario kalibravimas
      • Vokalo stiprinimas
      Ausinių funkcijos
      „Dolby Atmos“ ausinėms
      Garso variklis
      „IntelliSound“
      Pagrindinis garsiakalbis
      Plačiajuostis „BassReflex“ garsiakalbis (FR01A+)
      Žemųjų dažnių kolonėlė
      „Triple Ring Balance Quad PR“

    • Prijungimo galimybė

      HDMI jungčių skaičius
      4
      HDMI funkcijos
      • 4K
      • Garso grįžtamasis kanalas
      „EasyLink“ (HDMI-CEC)
      • Paleidimas vienu spustelėjimu
      • Perėjimas į nuotolinį valdymą
      • Sistemos garso valdymas
      • Sistemos budėjimas
      USB jungčių skaičius
      2
      Prijungimas be laidų
      • „Wi-Fi“ 802.11ac 2x2 dviguba juosta
      • „Bluetooth 5.2“
      • Veikia su „Apple AirPlay“
      HDCP 2.3
      Taip, visose HDMI
      HDMI ARC
      Taip, naudojant HDMI2
      HDMI 2.1 funkcijos
      „eARC“ veikia su HDMI 2

    • Palaikomos HDMI vaizdo funkcijos

      Žaidimai
      • HDMI KAD
      • ALLM
      • „AMD FreeSync Premium“
      HDR
      • „Dolby Vision“
      • Suderinama su HDR10+
      • HLG

    • ES energijos suvartojimo kortelė

      EPREL registracijos numeriai
      2323672
      SDR energinė klasė
      E
      Įjungto režimo SDR energijos poreikis
      129  kWh/1000 h
      HDR energinė klasė
      G
      Įjungto režimo HDR energijos poreikis
      316  kWh/1000 h
      Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu
      Netaikoma
      Tinklo budėjimo režimas
      2,0  W
      Naudojama ekrano technologija
      QLED LCD

    • Maitinimas

      Elektros energija
      AC 100–240 V 50 / 60 Hz
      Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu
      mažiau nei 0,3 W
      Energijos taupymo funkcijos
      • Automatinio išsijungimo laikmatis
      • Eko režimas
      • Šviesos jutiklis
      • Išjungti paveikslėlius (radijas)

    • Priedai

      Pridedami priedai
      • 2 x AAA baterijos
      • Saugos instrukcijos ir teisinė informacija
      • Maitinimo laidas
      • Greito naudojimosi vadovas
      • Stalinis stovas
      • Nuotolinis valdymas

    • Konstrukcija

      Televizoriaus spalvos
      Plastikinis, pilkšvas rėmelis
      Stovo dizainas
      Bronzinio metalo stovas

    • Matmenys

      Atstumas tarp 2 stovų
      805  mm
      Galima naudoti sieninį kronšteiną
      600 x 400 mm
      Televizorius be stovo (P x A x G)
      1894 x 1097 x 96,2 mm
      Televizorius su stovu (P x A x G)
      1894 x 1136 x 380 mm
      Pakuotės dėžė (P x A x G)
      2080 x 1250 x 245 mm
      Televizoriaus svoris be stovo
      54 kg
      Televizoriaus svoris su stovu
      56 kg
      Svoris su pakuote
      68 kg

    • Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.
    • Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
    • „Smart TV“ programos prieinamumas priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv
    • „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp
    • EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
    • Reikalinga „Netflix“ prenumerata. Priklauso nuo sąlygų, pateiktų https://www.netflix.com
    • „Amazon Prime“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir šalimis.
    • „Amazon“, „Alexa“ ir visi susiję logotipai yra „Amazon.com, Inc.“ ir jos dukterinių įmonių prekių ženklai. „Amazon Alexa“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir pasirinktose šalyse.
    • Transliacijos internetu paslaugos ant nuotolinio valdiklio priklauso nuo šalies. Žr. dėžėje esantį produktą.
    • „Google Assistant“ pasiekiamas įvairiomis kalbomis ir skirtingose šalyse priklausomai nuo gaminio tipo.
    • Valdymo balsu per televizorių funkcijos apimtis priklauso nuo šalies ir kalbos. Norėdami sužinoti naujausią informaciją, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi.
    • „Apple“, „AirPlay“, „Apple Home“, „HomeKit “ ir iOS yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse bei regionuose.

