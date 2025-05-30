Įsivaizduokite tai. Didelės kino naktys. Sklandūs žaidimų judesiai. Erdvinis garsas. Begalinis „Smart TV“ pasirinkimas. Ir „4K Ambilight“ televizorius, kurio vaizdas peržengia ekrano ribas. Jį ne tik lengva naudoti, bet ir jis yra tas vienintelis, kuriame yra viskas.
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Vienintelis televizorius su integruotu apšvietimu nugaroje
Įsivaizduokite. Integruotas LED apšvietimas, reaguojantis į viską, ką stebite, ir panardinantis jus į spalvas. „Ambilight“ viską keičia: dabar jūsų ekranas atrodys didesnis, įtraukdamas jus giliau į mėgstamiausią televizorių. Kartą patyrę, niekada nenorėsite kito televizoriaus be šio apšvietimo.
Ryškus ir gyvybingas vaizdas su 4K QLED
Ryškios spalvos. Itin ryškios scenos. Tai tobuliausias vaizdas. Su 4k (UHD) – tai „Ambilight“ televizorius, kuris prisitaiko prie visų jūsų HDR formatų. Kiekvieną neįtikėtiną akimirką, tamsią ar šviesią, atkuriamą ar transliuojamą, žiūrėdami sceną po scenos galėsite praryti kiekvieną detalę.
Patikėsite tik pamatę, „Philips P5 Picture Engine“
Įsivaizduokite tai. Išsamesnės smulkmenos. Neįtikėtinai ryškios spalvos. Tokie tikroviški odos atspalviai. Toks sklandus, natūralus judesys ir tokie ryškūs vaizdai, tarsi galėtum pasijusti esantis toje akimirkoje. Atmerkite akis, pakylėkite pojūčius ir leiskite sau pajusti skirtumą.
Kino teatrui prilygstantys įspūdžiai su „Dolby“
„Dolby Vision“ ir „Dolby Atmos“ perkelia tiesiai į režisieriaus vietą. Kiekviena scena, aiškiai apibrėžta pagal kino teatro standartą, – tai malonumas jūsų akims ir ausims. Nesvarbu, ar tai būtų filmai, sportas arba žaidimai, kiekvieną neįtikėtiną akimirką apsupkite save tikroviškesniais kino teatrui prilygstančiais įspūdžiais.
DTS:X, užtikrinantis svaiginančią 3D garso patirtį
DTS:X garsas yra toks tikras, kad jį galite pajusti. Naudojant 3D garso technologiją, kuri suteikia dar vieną dimensiją, garsas laisvai juda, kad galėtumėte dar giliau pasinerti į akimirką.
Perkelkite žaidimus į kitą lygį
Nuo konsolių pultelių mylėtojų iki ištikimiausių žaidimų mėgėjų – čia viskas susiję su itin greitai reaguojančiu žaidimu ir grafika be jokių trikdžių. Su VRR 144 Hz, HDMI 2.1, itin mažu atsilikimu ir „Freesync premium“ – viskas, kas reikalinga sklandžiam žaidimui. O su „Ambilight“ žaidimų režimu metas dar giliau pasinerti į veiksmą.
Lengvai raskite turinį su „Titan OS“
„Philips Smart TV Titan OS“ platforma greitai pateikia tai, ką mėgstate žiūrėti. Nuo kūrinių tęsinių iki serialų, nuo dokumentinių filmų iki dramų – viską, ko norite, rasite vos vienu mygtuko paspaudimu. Kad ir ką norėtumėte žiūrėti, visas geriausias turinys bus lengvai pasiekiamas.
Lengvai prijunkite prie savo išmaniųjų namų tinklo
„Matter Smart Home“ suderinamumas užtikrina sklandžią integraciją į esamą išmaniųjų namų tinklą. Norėdami valdyti televizorių iš „Matter Smart Home“ programėlės arba naudodami valdymo balsu funkciją, tiesiog paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ir kalbėkite. Pritemdykite šviesas. Sureguliuokite termostatą. Net įjunkite „Philips Ambilight“ televizorių. Viską atliksite viena komanda. Televizorius suderinamas su „Alexa“ palaikančiais įrenginiais ir „Apple AirPlay“.
Visi dydžiai jūsų poreikiams
Dydis yra svarbus. Šiuo atveju svarbu, kaip televizorius gražiai įsilieja į jūsų kambarį. Nesvarbu, ar rinksitės prigludusį mažą ekraną, ar padidintą, kad tilptų į namų kino erdvę, galite rinktis pagal savo poreikius. Nuo 43 iki neįtikėtino 75 colių dydžio televizoriaus – tai neabejotinai tas televizorius, į kurį verta žiūrėti.
Kiekvienam žodžiui suteikite aiškumo naudodami vokalo stiprinimą
Aiškiau išgirskite kiekvieną žodį. Vokalo stiprinimas leidžia klausytojui padidinti arba sumažinti dialogo garsumą be jokio poveikio foniniam garsui. Taip dabar nepraleisite nė vienos akimirkos, nes kiekvienas sakinys skamba aiškiau.
Europietiškas dizainas
Kruopščiai apgalvotas centrinis pasukamas stovas, užtikrinantis lankstesnį matymo kampą ir mažinantis akinimą. Foninio apšvietimo režimas, kad pagerintumėte kambario apšvietimą. Perdirbtas plastikas, iš kurio suformuotas nuotolinio valdymo pultas. FSC sertifikuoto perdirbto kartono pakuotė ir popierinės instrukcijos viduje – tai viskas, ko tikitės iš „Philips Ambilight TV“.
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
„Smart TV“ programos prieinamumas priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv
„Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Reikalinga „Netflix“ prenumerata. Priklauso nuo sąlygų, pateiktų https://www.netflix.com
„Amazon Prime“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir šalimis.
„Amazon“, „Alexa“ ir visi susiję logotipai yra „Amazon.com, Inc.“ ir jos dukterinių įmonių prekių ženklai. „Amazon Alexa“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir pasirinktose šalyse.
Transliacijos internetu paslaugos ant nuotolinio valdiklio priklauso nuo šalies. Žr. dėžėje esantį produktą.
„Google Assistant“ pasiekiamas įvairiomis kalbomis ir skirtingose šalyse priklausomai nuo gaminio tipo.
Valdymo balsu per televizorių funkcijos apimtis priklauso nuo šalies ir kalbos. Norėdami sužinoti naujausią informaciją, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi.
„Apple“, „AirPlay“, „Apple Home“, „HomeKit “ ir iOS yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse bei regionuose.