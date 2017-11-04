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Nutraukta gamyba

CD grotuvas

AZ1890T/12

5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Mėgaukitės galinga belaide muzika keliaudami

Nešiojamas „Philips“ CD grotuvas - tai galinga garso sistema, kurią galite pasiimti su savimi. Ji transliuoja muzika per belaidį „Bluetooth“ ryšį naudojantį NFC technologiją, įjungiamą vos vienu palietimu. Arba leiskite muziką iš USB, CD ir MP3-CD.

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Mėgaukitės galinga belaide muzika keliaudami

  • „Bluetooth®“ ir NFC

  • USB

Transliuokite muziką belaidžiu būdu per „Bluetooth™“ iš išmaniojo telefono

Transliuokite muziką belaidžiu būdu per „Bluetooth™“ iš išmaniojo telefono

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“/ „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais

Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais

Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos skleidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdama tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių

Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių

Tereikia vieno paprasto sujungimo, ir galėsite mėgautis visa savo muzika iš nešiojamųjų įrenginių ir kompiuterių. Paprasčiausiai prijunkite įrenginį prie „Philips“ komplekto garso įvesties (3,5 mm) prievado. Kompiuteriai paprastai jungiami per ausinių išvesties lizdą. Prisijungę galite mėgautis visa savo muzikos kolekcija tiesiogiai per aukštos kokybės garsiakalbių komplektą. „Philips“ tiesiog perteikia geresnį garsą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

04/11/2017

Polska

Polska

Dobry produkt do domowego użytku

Przyjemny dźwięk. Ładna obudowa. Poręczny uchwyt. Bardzo przydatna funkcja bluetooh. Praca na bateriach zbyt krótka przy korzystaniu z CD. Szkoda żę nie ma numerycznej klawiatury na pilocie

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ1890T Bumbox CD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ1890T Bumbox CD

27/12/2014

Polska

Polska

Najlepszy bombox jaki w życiu widziałem.

[Employee of philipsglobal] Polecam wszystkim co szukają niedrogiego sprzętu grającego, bardzo dobra jakość i stylizacja dźwięk dobry multi funkcjonalny.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ1890T Bumbox CD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ1890T Bumbox CD

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.