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Mėgaukitės galinga belaide muzika keliaudami
Nešiojamas „Philips“ CD grotuvas - tai galinga garso sistema, kurią galite pasiimti su savimi. Ji transliuoja muzika per belaidį „Bluetooth“ ryšį naudojantį NFC technologiją, įjungiamą vos vienu palietimu. Arba leiskite muziką iš USB, CD ir MP3-CD.
„Bluetooth®“ ir NFC
USB
„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“/ „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.
Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos skleidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdama tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.
Tereikia vieno paprasto sujungimo, ir galėsite mėgautis visa savo muzika iš nešiojamųjų įrenginių ir kompiuterių. Paprasčiausiai prijunkite įrenginį prie „Philips“ komplekto garso įvesties (3,5 mm) prievado. Kompiuteriai paprastai jungiami per ausinių išvesties lizdą. Prisijungę galite mėgautis visa savo muzikos kolekcija tiesiogiai per aukštos kokybės garsiakalbių komplektą. „Philips“ tiesiog perteikia geresnį garsą.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
michal36
04/11/2017
Polska
Dobry produkt do domowego użytku
Przyjemny dźwięk. Ładna obudowa. Poręczny uchwyt. Bardzo przydatna funkcja bluetooh. Praca na bateriach zbyt krótka przy korzystaniu z CD. Szkoda żę nie ma numerycznej klawiatury na pilocie
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ1890T Bumbox CD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ1890T Bumbox CD
iwan27
27/12/2014
Polska
Najlepszy bombox jaki w życiu widziałem.
[Employee of philipsglobal] Polecam wszystkim co szukają niedrogiego sprzętu grającego, bardzo dobra jakość i stylizacja dźwięk dobry multi funkcjonalny.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ1890T Bumbox CD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ1890T Bumbox CD