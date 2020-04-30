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Nutraukta gamyba
„Bluetooth®“
CD, MP3-CD, USB, FM
Įkrovimui skirtas USB prievadas
„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.
MP3 („MPEG 1 Audio layer“ 7,6 cm (3 col.) yra revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant didelės skaitmeninės muzikos rinkmenos gali būti sumažinamos iki 10 kartų, radikaliai nepakeičiant garso kokybės. MP3 tapo standartiniu garso glaudinimo formatu, naudojamu pasauliniame žiniatinklyje, jis suteikia galimybę greitai ir lengvai persiųsti garso rinkmeną.
4.4
iš 5
18
Atsiliepimai
87%
Rekomenduoja šį gaminį
Maciek123
30/04/2020
Polska
POLECAM
świetna wieza! dzwiek super no i basik daje rade! polecam gorąco
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2310 Mikrowieża
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2310 Mikrowieża
Michallo78
29/04/2020
Polska
Mikrowieża przez duże "M"
Korzystny zakup. Stosunek ceny do jakości jak i możliwości urządzenia jest bardzo dobry. Bardzo przydatny korektor dźwięku umożliwia dopasowanie dźwięku do gatunku muzycznego. Często korzystam z tej opcji i sobie chwalę. Wzmocnienie bassu rzeczywiście daje lepszy, mocniejszy bass. Wieża wygląda ładnie, jest funkcjonalna, a zarazem prosta w obsłudze. W danym segmencie cenowym trudno o lepszy sprzęt. Warto kupić!!
Argumentai už
ładny design, czyste brzmienie
Argumentai prieš
brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2310 Mikrowieża
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2310 Mikrowieża
bobb
25/02/2018
Polska
super
wieża mała, wygodna, dobrze działa bluetooth oraz usb, głośniki grają przyzwoicie, polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2310 Mikrowieża
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2310 Mikrowieża