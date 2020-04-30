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  • Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos

Nutraukta gamyba

Muzikos mikrosistema

BTM2310/12

4.4
| (18) Atsiliepimai | 87% Rekomenduoja šį gaminį
Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos
Per šią kompaktišką ir universalią „Philips“ muzikos sistemą klausykite išmaniajame telefone esančių takelių, transliuokite muzikos biblioteką per „Bluetooth“ ir leiskite MP3 ir CD takelius. Naudodamiesi įmontuotu USB įkrovimo prievadu įkraukite visus išmaniuosius įrenginius: nuo išmaniųjų telefonų iki planšetinių kompiuterių.
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Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos

  • „Bluetooth®“

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Įkrovimui skirtas USB prievadas

Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“

Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

15 W maksimali išvesties galia

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\

MP3 („MPEG 1 Audio layer“ 7,6 cm (3 col.) yra revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant didelės skaitmeninės muzikos rinkmenos gali būti sumažinamos iki 10 kartų, radikaliai nepakeičiant garso kokybės. MP3 tapo standartiniu garso glaudinimo formatu, naudojamu pasauliniame žiniatinklyje, jis suteikia galimybę greitai ir lengvai persiųsti garso rinkmeną.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.4

iš 5

18

Atsiliepimai

87%

Rekomenduoja šį gaminį

1

30/04/2020

Polska

Polska

POLECAM

świetna wieza! dzwiek super no i basik daje rade! polecam gorąco

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2310 Mikrowieża

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2310 Mikrowieża

29/04/2020

Polska

Polska

Mikrowieża przez duże "M"

Korzystny zakup. Stosunek ceny do jakości jak i możliwości urządzenia jest bardzo dobry. Bardzo przydatny korektor dźwięku umożliwia dopasowanie dźwięku do gatunku muzycznego. Często korzystam z tej opcji i sobie chwalę. Wzmocnienie bassu rzeczywiście daje lepszy, mocniejszy bass. Wieża wygląda ładnie, jest funkcjonalna, a zarazem prosta w obsłudze. W danym segmencie cenowym trudno o lepszy sprzęt. Warto kupić!!

Argumentai už

ładny design, czyste brzmienie

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2310 Mikrowieża

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2310 Mikrowieża

25/02/2018

Polska

Polska

super

wieża mała, wygodna, dobrze działa bluetooth oraz usb, głośniki grają przyzwoicie, polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2310 Mikrowieża

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2310 Mikrowieża

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