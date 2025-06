HDMI 1080p pagerina vaizdą, suteikiant aukštos raiškos standartą

HDMI 1080p patobulinimas perteikia krištolo skaidrumo vaizdus. Standartinės raiškos filmais galima mėgautis ypač aukštos raiškos skiriamąja geba - perteikiant daugiau detalių ir tikroviškesnius vaizdus. Progresyvus skenavimas (žymimas „p“ - „1080p“) pašalina linijas televizoriaus ekrane ir užtikrina itin aiškius vaizdus. Be to, HDMI sukuria tiesioginę skaitmeninę jungtį, kuri perteikia nesuglaudintus skaitmeninius aukštos raiškos vaizdus ir skaitmeninius daugiakanalius garsus, nekeičiant jų analogiškais ir perteikiant puikią vaizdo ir garso kokybę be jokio triukšmo.